رئيس "المراعي" للعربية: هذه أهداف استراتيجية قطاع الدواجن والحصة السوقية

قال الرئيس التنفيذي لـ "المراعي" السعودية، عبدالله البدر، إن الشركة أعلنت العام الماضي عزمها على الاستثمار في قطاع الدواجن عبر مضاعفة الطاقة الإنتاجية، فيما تنتج حاليا 225 مليون طائر سنويا في مراحل الإنتاج الثلاثة.

وتوقع البدر أن يتضاعف هذا الرقم بما يضاعف الحصة السوقية للمراعي في السوق السعودية.

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وأضاف البدر في مقابلة مع "العربية"، أن تركيز الشركة على إنتاج الدواجن الطازجة، لذلك تم إطلاق المرحلة الجديدة للاستثمار بقيمة 4.5 مليار ريال.

وقال البدر إن استثمار الشركة في منطقة الشملي سيكون للدجاج اللاحم، وهي المرحلة الأخيرة من سلسلة الإمداد في إنتاج الدواجن، ويتزامن ذلك مع الحاجة إلى الاستثمار في أمهات الدواجن.

وأفاد بأن المراعي لديها استثمارات في جدات الدواجن، وهذا استثمار استراتيجي اتخذته الشركة سابقا، مضيفا: "نبحث الآن في فرص التوسع في هذا الاستثمار مستقبلا".

وأوضح أن استراتيجية "المراعي" مبنية على التوسع في أعمالها الحالية، بالإضافة إلى قطاعات جديدة، مشيرا إلى أن الشركة تغلبت على كافة التحديات وتحولت إلى الربحية.

وذكر البدر أن استثمارات "المراعي" دائما تكون مرتبطة بالاستدامة والاستمرار والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في الأسواق التي تعمل بها وبالتحديد السوق السعودية.

وأشار إلى أن قطاع الثروة السمكية أحد الاستثمارات التي أعلنت عنها "المراعي" مؤخرا، بالإضافة إلى الاستثمار في اللحوم الحمراء، والذي يأتي ضمن خطط الشركة للتوسع في قطاعات جديدة.

وذكر أن هناك تحديدات أمام المستهلكين في قطاع الأسماك فيما يخص جودة المنتج المقدم وجاهزيته للطهي أو الأكل، مؤكدا أن هذا يأتي ضمن الأشياء التي تركز عليها "المراعي".

وتابع الرئيس التنفيذي: "الشركة تنظر إلى وضعها المالي.. وجزء من أعمالنا واستثماراتنا ستكون من خلال تدفقاتنا النقدية الداخلية، وإذا رأينا الحاجة إلى الحصول على تمويل من الوسائل المتاحة ستساعدنا ملاءتنا المالية الممتازة في ذلك".