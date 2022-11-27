عروض غير مسبوقة لشركات البث في "بلاك فرايدي".. هذه أبرزها

تتهافت شركات البث التلفزيوني لاستقطاب المشتركين والزبائن عبر عروض سخية ومغرية خلال موسم "بلاك فرايدي" الذي تزداد فيه شهية المستهلكين على الانفاق، في الوقت الذي تعاني فيه هذه الشركات من تراجع في الطلب على خدماتها وانخفاض في أعداد مشتركيها منذ انتهاء فترة الإغلاقات التي تسبب بها وباء "كورونا".

ورغم أن خدمات شركات البث مثل "نتفليكس" و"أمازون برايم" و"ديزني بلس" ارتفعت أسعارها خلال الفترة الأخيرة مع الزيادة الحادة في الطلب عليها خلال فترة "كورونا"، إلا أن أغلب مقدمي هذه الخدمات تهافتت على الزبائن خلال الأيام الماضية بمناسبة "بلاك فرايدي" الذي يُعتبر أحد أهم مواسم التسوق على مدار العام في الولايات المتحدة ودول أوروبا.

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وطرحت هذه الشركات عروضاً سخية لاستقطاب المشتركين وبدت المنافسة واضحة بينها لإغراء أكبر عدد ممكن من المشتركين الجدد.

وقال تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت" إن شركات البث الرئيسية رفعت أسعارها مؤخراً، حيث زادت "نتفليكس" اشتراكها الشهري من 13.99 دولاراً شهرياً إلى 15.49 دولاراً شهرياً، كما أن "ديزني بلس" ستقوم برفع أسعارها من 7.99 دولاراً إلى 10.99 دولاراً شهرياً اعتباراً من 8 ديسمبر المقبل.

وعلى الرغم من موجة الارتفاع في الأسعار فإن المنصات المنافسة تسابقت على المشتركين الجدد عبر عروض مغرية بمناسبة موسم "بلاك فرايدي"، حيث عرضت منصة (HBO Max) المنافسة خدماتها للمشتركين الجدد مقابل 1.99 دولاراً فقط في الشهر، وذلك للأشهر الثلاثة الأولى فقط.

وقالت منصة (HBO Max) إنها تقدم خصماً بنسبة 80% للمشتركين لأول مرة في خطتها المدعومة بالإعلانات خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وبعد ذلك يرتفع السعر إلى المستوى القياسي العادي وهو 9.99 دولاراً شهرياً.

كما برز في المنافسة أيضاً، بحسب ما رصدت "العربية نت"، منصة (Hulu) التي عرضت خدماتها بنفس السعر، أي مقابل 1.99 دولاراً شهرياً، ولكن لمدة عام كامل وليس لثلاثة شهور فقط، على أن هذا السعر سيرتفع بعد مرور 12 شهراً ليصبح 7.99 دولاراً شهرياً.

ودخلت منصة "برايم فيديو" المملوكة لشركة "أمازون" العملاقة إلى المنافسة، حيث طرحت اشتراكاً بقيمة 1.99 دولار فقط شهرياً، ولكن لقنوات مختارة فقط. حيث يتلقى يتلقى المشتركون في (Amazon Prime) بالفعل خدمات "برايم فيديو"، ولكن بالنسبة لعرض "بلاك فرايدي" يمكن للأعضاء الاختيار من بين عدد كبير من القنوات الإضافية مقابل 1.99 دولار شهرياً لكل منها لمدة شهرين فقط.

وطرحت "ديزني بلس" عرضها الخاص بموسم "بلاك فرايدي"، وهو الاشتراك لمدة عام كامل مقابل 79 دولاراً أميركياً فقط، وهذا السعر سوف يقفز اعتباراً من الثامن من ديسمبر المقبل ليصبح 110 دولارات سنوياً، أو 10.99 دولار في الشهر.