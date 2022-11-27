هولنديون يبتكرون غواصة كهربائية بمواصفات فائقة وسرعة عالية

تمكن مبتكرون هولنديون من إنتاج الغواصة الأفخم في العالم، وتتميز بجملة من الخصائص والمزايا غير المسبوقة على الإطلاق، وهو ما يُمكن أن يجعلها وسيلة تنقل وترفيه مستقبلية بالغة الأهمية، ومن غير المستبعد أن تهيمن على المنتجعات السياحية الكبرى في العالم خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "ديلي ميل" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" فان الغواصة الهولندية المبتكرة "سوبر صب" تتمتع بمواصفات خارقة تجعلها الأقوى والأفخم في العالم، ومن بين هذه المواصفات سرعتها العالية نسبياً والتي تصل إلى 10 عقدة (11 ميل في الساعة).

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وقال التقرير، إن الغواصة "سوبر صب" قادرة على حمل ثلاثة ركاب في وقت واحد، ويمكنها الغوص 984 قدماً (300 متر) تحت الماء بسرعات تصل إلى 10 عقدة (11 ميل في الساعة).

وهذه الغواصة أعلى بنحو ثلاثة الى أربعة عُقَد مقارنة بأعلى سرعة إبحار لدولفين قاروري الأنف، وسبعة عقدات أسرع من متوسط الغواصة العادية.

وتعمل الغواصة الهولندية المبتكرة بالطاقة الكهربائية بشكل كامل، وهي على شكل رصاصة، ومن شأنها أن تُمكن علماء البيئة من الاستمتاع تحت سطح البحر مع السلاحف وأسماك القرش وغيرها من الكائنات البحرية.

وتم الكشف عن تصميم هذه الغواصة الجديدة من قبل شركة (U-Boat Worx) وهي شركة هولندية تفتخر بأن الغواصة تتمتع بنفس ديناميكيات التدفق الفعالة مثل السيارة الكهربائية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة بيرت هوتمان: "نحن متحمسون جداً لهذا التطور". وأضاف: "إنه شيء عملنا بجد عليه، والآن للحصول على أكثر غواصة ديناميكية للتدفق، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة.. نحن واثقون من أن عملائنا سيشعرون بنفس الشعور".

لكن جريدة "ديلي ميل" تقول إنه تم الكشف عن هذه الغواصة "سوبر صب" لأول مرة في العام 2021، وهي تحتوي على أربعة محركات دفع قوية وتوفر 60 كيلوواط من الدفع.

وقال مدير التسويق في الشركة الهولندية روي هيجدرا، إن أسعار هذه الغواصة تبدأ من 5.8 مليون دولار (4.8 مليون جنيه إسترليني) لطراز أساسي.

وقال هيجدرا: "النموذج نفسه يستهدف كلا من المالكين الخاصين والمشاريع التجارية".

وتقول الصحيفة البريطانية إنه "لن يكون من المستغرب أن نرى منتجعاً راقياً يشغل سوبر صب في المستقبل القريب".

ويوفر نظام دعم الحياة في مركبة "سوبر صب" ما لا يقل عن 96 ساعة من الأكسجين، ومع ذلك، لن يرى الركاب كائنات غامضة من قاع المحيط لأنه تم تصميمها فقط لأعماق أقل بقليل من 1000 قدم (300 متر). وهذا العمق هو الطبقة الأخيرة التي تتغلغل فيها أشعة الشمس ويعيش فيها الحبار وسمك أبو سيف والأسماك ذات الإضاءة الحيوية، بالإضافة إلى قنديل البحر وأسماك القرش والدلافين التي ترتفع إلى المياه الضحلة ليلاً لتتغذى.

ووصفت الشركة الهولندية الغواصة الجديدة بأنها "التصميم الأسرع والأكثر قدرة على المناورة، مما يوفر تجربة غوص ديناميكية وقدرة على التعامل مع التيارات القوية".

ومع ذيل طويل ومقصورة على شكل فقاعة، تزن "سوبر صب" حوالي 20 ألف رطل وتتسع بشكل مريح لراكبين وسائق.

ويقول المصممون الذين يقفون وراء السفينة المبتكرة إنه يمكن أن يصعدوا ويغطسوا بزاوية 30 درجة مع الحفاظ على رؤية بزاوية 360 درجة لمن هم على متنها.