"بلوم" للعربية: جذب مستثمرين أجانب لبورصة مصر يتوقف على عاملين

قال العضو المنتدب بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية محمد فتح الله، في مقابلة مع العربية، إن جذب المستثمرين الأجانب لبورصة مصر يتوقف على عاملين، أولهما استقرار سعر الصرف، والثاني سوق مال قوي.

وأوضح فتح الله، أن البورصة المصرية تشهد حالياً أداء إيجابياً وتداولات قوية تتجاوز الملياري جنيه.

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وأضاف أن استئناف برنامج الطروحات يحتاج إلى تهيئة السوق بشكل إيجابي عبر مجموعة من المحفزات لاستئناف الطروحات الحكومية والخاصة والتي يحتاجها السوق بشكل كبير.

كشفت بيانات حديثة أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية قامت بتوزيع أرباح نقدية بلغت قيمتها نحو 30.197 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

ووزعت شركات البورصة المصرية أرباحًا نقدية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 30.197 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل نحو 23.7 مليار جنيه خلال عام 2021، بارتفاع 27%.

وبلغت توزيعات الأرباح خلال العام 2020 نحو 26.3 مليار جنيه، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.