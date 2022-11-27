"بينانس" تطلق نظاماً جديداً يرفع الثقة في العملات المشفرة.. كيف هذا؟

أصدرت شركة تبادل العملات المشفرة بينانس موقعاً جديداً يشرح نظام إثبات الاحتياطيات. وبدأت الشركة باحتياطيات عملتها المشفرة BTC في الوقت الحالي، إذ تمتلك بينانس نسبة احتياطي تبلغ 101%. هذا يعني أن الشركة لديها ما يكفي من عملات بيتكوين لتغطية أرصدة جميع المستخدمين.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من انهيار FTX، وهي بورصة تشفير أخرى شهيرة واجهت أزمة سيولة. إذ أوقفت عمليات السحب لأنها لم تستطع تلبية طلب المستثمرين والمستخدمين النهائيين.

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تحاول شركات العملات المشفرة - وبورصات العملات المشفرة على وجه الخصوص - أن تكون أكثر شفافية بشأن أموال المستخدمين منذ ذلك الحين. هذا يعني مشاركة المزيد من المعلومات حول المحافظ الساخنة والباردة. ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل قبل أن تتمكن من الوثوق تماماً في بورصات العملات المشفرة وكيفية تعاملها مع الأموال.

فقبل بضعة أسابيع، بدأت منصة بينانس بمشاركة عناوين المحافظ مع أصول تشفير بمليارات الدولارات. بهذه الخطوة، أثبتت الشركة أنها تمتلك بالفعل الكثير من الأصول ويمكنها معالجة الكثير من عمليات السحب. لكن الشركة لم تحدد بوضوح ما إذا كانت هذه أصول مستخدم، أو أنها تخص الميزانية العمومية الخاصة بـ بينانس، أو مزيج من الاثنين معاً.

من خلال موقع إثبات الاحتياطيات الجديد، أوضحت بينانس هذه النقطة بالقول إن محافظ BTC المدرجة في نظام إثبات الاحتياطيات لا تتضمن أموال بينانس الخاصة.

وقالت الشركة: "من المهم ملاحظة أن هذا لا يشمل مقتنيات شركة بينانس، والتي يتم الاحتفاظ بها في دفتر أستاذ منفصل تماماً". سيتعين عليك الوثوق بكلمة بينانس حيث لا يمكنك التحقق من ذلك باستخدام مستكشف لشبكة سلاسل الكتل"، وفقاً لما ذكره موقع "Tech Crunch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

اعتباراً من 22 نوفمبر في الساعة 23:59 بالتوقيت العالمي المنسق، امتلك مستخدمو بينانس مجتمعين 575742.4228 BTC - أي حوالي 9.5 مليار دولار بسعر الصرف اليوم. وكان لدى بينانس ما يكفي من عملات بيتكوين في محافظها الخاصة لتغطية 101% من هذه الأموال. وبمعنى آخر، إذا قام الجميع بسحب BTC في نفس الوقت، فسيكون لدى بينانس ما يكفي من BTC لمعالجة جميع عمليات السحب.

من جانبه قال مؤسس بينانس، تشانغ بينغ تشاو: "بالنظر إلى الأحداث الأخيرة، من المفهوم أن المجتمع سيطلب المزيد من بورصات العملات المشفرة، أكثر بكثير مما هو مطلوب حالياً من المؤسسات المالية التقليدية. هذا هو السبب في أننا سعداء بتقديم هذه الميزة الأخيرة لمستخدمينا للتحقق من أموالهم".

وأضاف "نظراً لأن مجتمع مستخدمي بينانس أكبر بشكل كبير من أي بورصة تالية في الترتيب، فإن هذا يعد أمراً هائلاً وسيستغرق بضعة أسابيع لتطوير البيانات لغالبية أصولنا المحتجزة. نحن نعمل على إصدار التحديث التالي في أسرع وقت ممكن لتلبية توقعات مجتمع التشفير".

وتخطط الشركة بالفعل لنشر معلومات إثبات الاحتياطيات المماثلة لعملات إيثر، وUSDT وUSDC وBUSD وBNB في المستقبل. وتقدم منصة بينانس المئات من أصول التشفير المختلفة.