"تويتر" تستبدل خطة "العلامة الزرقاء" بتحقق متعدد الألوان

قال الملياردير إيلون ماسك، إن تويتر ستبدأ في طرح نظام تحقق جديد متعدد الألوان هذا الأسبوع، بعدما أرجأت الشركة خطتها سابقاً وسط مزاعم بتأثير هذا الإجراء على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي.

وبموجب المخطط الجديد، ستحصل الشركات على علامة تحقق ذهبية، وسيحصل المسؤولون الحكوميون على علامة اختيار رمادية - ربما تكون مشابهة لعلامة التحقق "الرسمية" التي تجربها حالياً مع بعض الحسابات البارزة - وسيتم تخصيص علامة الاختيار الزرقاء للأفراد حتى لو لم يكونوا من المشاهير.

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وأضاف ماسك أن الشركة تهدف إلى المصادقة يدوياً على جميع عمليات التحقق قبل بدء تشغيل نظام التحقق الجديد. ليس ذلك فحسب، بل ستطالب القوى العاملة المخفضة في تويتر لضغوط للتحقق من كل عملية تحقق يدوياً لتجنب أي انتحال هوية أو بريد عشوائي، وفقاً لما ذكرته "Tech Crunch"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضح ماسك أيضاً أنه يمكن للأفراد الحصول على شعار صغير ثانٍ لملاحظة ما إذا كانوا جزءاً من منظمة معينة. يجب على هذه المنظمة أيضاً التحقق من أن الفرد يمثلهم أو يعمل معهم بطريقة ما. وأضاف أن قرار تطبيق علامة تحديد زرقاء على جميع الحسابات الفردية تم اتخاذه لأن ملاحظة الشخص هي مسألة ذاتية.

في وقت سابق من هذا الشهر، أوقف ماسك مؤقتاً برنامج تويتر بلو "لعلامة التحقق الزرقاء"، وقال إنه سيستأنف في 29 نوفمبر. والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن استخدام ألوان متعددة للتحقق.

من المحتمل أن تكون إعادة إطلاق عملية التحقق هذه للحسابات والشركات والمسؤولين الحكوميين الحاليين التي تم التحقق منها - وليس المشتركين - في الوقت الحالي.

All verified individual humans will have same blue check, as boundary of what constitutes “notable” is otherwise too subjective.



Individuals can have secondary tiny logo showing they belong to an org if verified as such by that org.



Longer explanation next week. — Elon Musk (@elonmusk) November 25, 2022

اتخذ تويتر خطوة أخرى لوقف البريد العشوائي والحسابات المزيفة عند إعادة إطلاق "تويتر بلو". في الأسبوع قبل الماضي، غيرت الشركة شروطها بحيث تضطر الحسابات المنشأة حديثاً إلى الانتظار 90 يوماً من تاريخ إنشاء الحساب قبل أن تتمكن من شراء اشتراك "تويتر بلو".

عندما طرح موقع تويتر بقيادة ماسك لأول مرة برنامج التحقق الجديد في 9 نوفمبر، بدأت العديد من الحسابات في انتحال هوية العلامات التجارية والرياضيين والمشاهير. أدى ذلك إلى قيام تويتر بإيقاف المشروع على الفور. الآن، يتخذ كل الإجراءات الممكنة لتجنب هذا النوع من الفوضى مرة أخرى.

في وقت سابق من يوم الجمعة، قال ماسك إن تويتر سيقدم لجميع الحسابات المعلقة "عفواً عاماً" بدءاً من الأسبوع المقبل بناءً على نتيجة الاستطلاع الذي أجراه قبل أيام قليلة.