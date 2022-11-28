أفضل 10 وجهات لقضاء الإجازات الصيفية في 2023

نشرت أميركان إكسبريس ترافيل، قائمة الوجهات الرائجة لعام 2023، حيث تم تجميعها باستخدام عدد حجوزات السفر العالمية لأعضاء بطاقة أميركان إكسبريس التي تم إجراؤها بين عامي 2019 و2022.

وقال 70% من المستطلعة آراؤهم، إنهم يريدون السفر إلى وجهات قائمة الرغبات في عام 2023، فيما يخطط 50% بالفعل لقضاء الإجازات الصيفية خلال العام المقبل.

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وحددت أميركان إكسبريس ترافيل 10 وجهات سفر رائجة لعام 2023، تشمل كوبنهاغن (دنمارك)، فلوريدا كيز (أميركا)، اسطنبول (تركيا)، لشبونة (البرتغال)، مكسيكو سيتي، (المكسيك)، الجبل الأسود، باريس (فرنسا)، سيدني (أستراليا)، وودستوك (فيرمونت)، وجزيرة ياكوف (فيجي).

وقالت شركة أميركان إكسبريس، إن أفضل وقت لزيارة كوبنهاغن هو كل موسم باستثناء الشتاء، إذ تتيح البنية التحتية الملائمة للدراجات في المدينة للزوار التجول بسهولة واستكشاف المتنزهات مثل حديقة تيفولي الشهيرة وقنواتها الساحرة، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وفي الولايات المتحدة تضم فلوريدا كيز، المعروفة بشواطئها الجميلة، خمس مناطق: كي ويست، ولور كيز، ماراثون، إسلامورادا، وكي لارغو.

وأشهرها هو كي ويست، فهي موطن للمباني التاريخية مثل منزل Hemingway والمأكولات البحرية.

من ناحيتها، تشتهر وودستوك بمزرعة ومتحف Billings وكونها موطناً لمتنزه مارش-بيلينغز-روكفلر التاريخي الوطني.