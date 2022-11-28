شائعات مرتبطة بإيلون ماسك ترفع عملة "دوج كوين" 27%

ارتفعت العملة الرقمية المشفرة "دوج كوين" بنسبة 27% خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بشائعات تتعلق بعملاق الأعمال الأميركي إيلون ماسك، حيث تقول هذه الشائعات إنه ومعه رجل آخر "سوف يعملان على ترقية هذه العملة".

وكتب ديفيد جوكشتاين، الذي يدير منصة إخبارية متخصصة، في تغريدة الأسبوع الماضي، أن ماسك ومعه فيتالك باترين، وهو أحد عمالقة "إيثيريوم"، سوف يعملان سوياً على ترقية العملة الرقمية "دوج كوين".

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ولم يتم تأكيد أو نفي هذه الأخبار بشكل رسمي، إلا أن العملة المشفرة "دوج كوين" ارتفعت منذ تلك التغريدة بصورة حادة، بحسب ما رصدت "العربية نت"، ورغم أنها انخفضت خلال تداولات اليوم الاثنين بنسبة تزيد عن 5% إلا أنها لا تزال عند مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه قبل التغريدة التي أثارت التكهنات في سوق العملات الرقمية.

ويوم الأحد شارك ماسك بعض المهتمين بـ"النقاش الداخلي في شركة تويتر" والذي يوضح بالتفصيل خططه لمنصة التواصل الاجتماعي والمستجدات بشأنها، فيما تسربت إلى وسائل الإعلام بعض ملامح النقاشات الدائرة داخل الشركة.

وتقول التقارير الإعلامية الغربية إن التطورات الجديدة على "تويتر" غالباً ما تثير الترقب بين المتحمسين للعملات المشفرة، وسط تكهنات بأن "ماسك" سوف يقوم بدمج عملة "دوج كوين" في خدمات الدفع على شبكة "تويتر"، وهو ما يمكن أن يعطيها دفعة قوية في السوق.

ونقل موقع "كوين تيليغراف" المتخصص بأخبار العملات المشفرة عن مارتن هيزبويك، رئيس أبحاث "بلوك تشين" في منصة تداول العملات المشفرة (Uphold) قوله، إن إضافة محفظة تشفير إلى "تويتر" قد تكون الخطوة المنطقية التالية.

وأضاف: "كثيرون في مجال العملات الرقمية يستعدون لكيفية تأثير إيلون ماسك على الصناعة، وكانت الاستجابة متفائلة بشكل مدهش. من الواضح أن ماسك سيقود تكامل الأصول الرقمية مع النظام الأساسي".

وتقول "كوين تلغراف" إن "دوج كوين" قد يكون موضع تقدير أيضاً بعد الأخبار التي تفيد بأن مالك "تويتر" قد يصنع هاتف "تسلا" الخاص به.

وكان ماسك قال مؤخراً إنه قد ينتقل إلى صناعة الهواتف وسط مخاوف من شركتي "أبل" و"غوغل" قد تحظران "تويتر" من متاجر التطبيقات الخاصة بهما بسبب مخاوف تتعلق بالإشراف على المحتوى.

وقال ماسك: "أتمنى بالتأكيد أن لا يصل الأمر إلى ذلك، ولكن، نعم، إذا لم يكن هناك خيار آخر فسأصنع هاتفاً بديلاً".

وفي أكتوبر الماضي ظهرت شائعات مفادها أن "تويتر" سيفتتح محفظة تشفير تحت قيادة ماسك.

وتكهن المدون التكنولوجي الشهير جين مانشون وونغ أن منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" قد بدأت بالفعل في العمل على نموذج أولي للمحفظة يدعم إيداعات وسحب العملات المشفرة مما أدى إلى ارتفاع "دوج كوين" آنذاك بنسبة 40%.