ضمن شراكة ثنائية بـ 4 مليارات يورو.. أبوظبي القابضة توسع بصمتها في أوروبا

استثمرت شركة أبو ظبي القابضة ADQ في شركة "بلوغراوند" Blueground، اليونانية الناشئة والتي تركز على إيجارات الشقق المفروشة قصيرة الأجل، كجزء من خطة التوسع في الأسواق الأوروبية.

ويعد هذا أول استثمار في إطار شراكة ثنائية بين ADQ تعهدت فيه باستثمار 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) مع اليونان وتم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام، وفقاً لبيان.

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ولم يتم الكشف عن قيمة الاستثمار في "بلوغراوند".

جمعت "بلوغراوند" العام الماضي 140 مليون دولار من تمويل الأسهم من مستثمرين بقيادة WestCap Group.

وقال الرئيس التنفيذي أليكس تشاتزيليفثريو في سبتمبر، إن التمويل سيُستخدم لدعم توسع Blueground في جميع أنحاء العالم بما في ذلك لوس أنغلوس وسياتل وإسطنبول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

بدورها، أكدت ADQ إن منصة مشاريعها DisruptAD ستدعم بلوغراوند في تحقيق هدفها المتمثل في التوسع إلى 50 مدينة بحلول عام 2025.