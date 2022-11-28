قراءات لا تفوتها.. 7 كتب ضمن ترشيحات رؤساء تنفيذيين بارزين

ينسب العديد من أنجح الرؤساء التنفيذيين وقادة الأعمال في العالم الفضل في نجاحاتهم إلى عادتهم في القراءة.

فعندما طلبت مجموعة من طلاب كلية كولومبيا للأعمال من الملياردير الشهير، وارن بافيت معرفة مفتاح النجاح في عام 2000، قال، "اقرأ 500 صفحة مثل هذه كل يوم"، وبينما كان يتجه نحو كومة من الكتيبات والأوراق. قال بافيت: "هذه هي الطريقة التي تعمل بها المعرفة. إنها تتراكم، مثل الفائدة المركبة. يمكنكم جميعاً القيام بذلك، لكنني أضمن أن العديد منكم لن يفعل".

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وحدد 7 مديرين تنفيذيين بعد طلب شبكة "CNBC" مشاركة قراءاتهم المفضلة لموسم العطلات ترشيحاتهم للكتب الأجدر بالقراءة، وكانت كالتالي: وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

"مبادئ التعامل مع النظام العالمي المتغير: لماذا تنجح الأمم وتفشل"

بواسطة راي داليو

أوصت الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Locke Bio، كاثي تاي، وهي شابة كندية تبلغ من العمر 26 عاماً، وأسست شركتين ناشئتين. والتي قالت: "إنه كتاب جاء في وقت مناسب للقراءة خلال وقت متغير في الاقتصاد العالمي وتغير المشهد السياسي".

يستكشف راي داليو أنماط الإمبراطوريات والأمم في السنوات الخمسمائة الماضية، ويصف المؤشرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المرتبطة بصعودها وانهيارها. وترى أن أفضل طريقة للتنبؤ بالمستقبل هي من خلال دراسة الماضي، وهذا الكتاب يوفر منظوراً واضحاً للتاريخ ذي صلة خاصة اليوم في الولايات المتحدة ".

"فكر مرة أخرى: قوة معرفة ما لا تعرفه"

بقلم آدم غرانت

فيما أوصت الرئيس والمدير التنفيذي لشركة WOMEN Unlimited، روزينا راتشيوبي، بقراءة كتاب غرانت، إذ قالت "أنا من أشد المعجبين بكتاب آدم غرانت، إذ يستفيد الكاتب من مجموعة الأبحاث والقصص لمساعدتنا على فهم كيفية بناء العضلات الفكرية والعاطفية اللازمة للبقاء فضولياً حول العالم من حولنا لمساعدتنا على تغييره بالفعل! إنه مناسب جداً وضروري نظراً لوتيرة العمل وكمية الإلهاءات. من المهم أيضاً أن يفهم القادة كيفية التفكير مرة أخرى أثناء قيادتهم في هذه الأوقات الصعبة".

"احتضن العمل، أحب حياتك المهنية"

بقلم فران هاوزر

ورشحت المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة The Cru، تيفاني دوفو، كتاب هاوزر، إذ يفيد الكتاب في تشجيع القارئ على تعزيز "الثقة القائمة على الأدلة" لتنمية ثقته بنفسه.

ونصحت بالاستعداد للانغماس والنشاط التام حيث سيأخذك كتاب هاوزر في رحلة لاكتشاف الذات.

"القيادة وخداع الذات: الخروج من الصندوق"

من قبل معهد أربينغر

بدوره، أوصى الرئيس التنفيذي لشركة The Knot Worldwide، تيموثي تشي، بكتاب "القيادة وخداع الذات"، وقال تشي: "بالتأكيد سمعت مقولة؛ السمة المميزة للقائد وصاحب العمل الجيد هي أن تكون مستمع جيد". "هذا الكتاب عبارة عن قراءة سريعة ساعدتني حقاً في الاتصال بالطرق التي نميل بها إلى إخبار أنفسنا بالقصص لتبرير أفكارنا وأفعالنا".

وأضاف "إن فهم كيف يمكننا أن نكون أكثر وعياً بأنفسنا بشأن محفزاتنا الفطرية وكذلك تلك التي تتفاعل معها، سواء كان ذلك في علاقة مدير وموظف أو علاقة مالك مع عميل محتمل، يمكن أن يساعد حقاً في تحقيق نتائج أفضل".

"ميل الزمرد: القصة الملحمية لأسرع رحلة في التاريخ عبر قلب غراند كانيون"

بقلم كيفين فيديركو

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة Prezi، جيم زافرانسكي: "الكتاب ممتع للأشخاص الشغوفين بسرد قصص المغامرة. وعلى الرغم من أنها طريقة في المقام الأول لأخذ استراحة خلال العطلات، إلا أن لها بعض الأهمية للعالم الذي نعيش فيه اليوم".

إذ تدور أحداث القصة في الغرب الأميركي، والذي يواجه تحديات مناخية تاريخية ويظهر حجم التحدي حقاً مع القصة التي تحدث أثناء وفرة المياه في الغرب.

وأكد زافرانسكي، إن الكتاب ليس كتاباً عن المناخ – لكنه قصة إنجاز وحرفية، تُروى من خلال أعين الأعداء، وهي تنسج معاً بناء سدود أميركا العظيمة والمغامرين الذين أصبحوا دعاة حماية بسبب ارتباطهم بالعالم الطبيعي".

"دليل إلى الحياة الجيدة: الفن القديم للسعادة الرواقية"

بواسطة: ويليام ب. إيرفين

ورشح المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Imprint، دراغ مورفي، كتاب إيرفين، والذي يتناول أحد الفلسفات اليونانية القديمة والمتعلقة بالرواقية – أو تقبل الواقع وكبح النفس من الانقياد للذة أو الخوف من الألم.

وقال مورفي: "يساعدني هذا الكتاب في وضع الأمور اليومية في منظورها الصحيح، ولكن من خلال منظور فلسفي مقابل عدسة كونية. إنه مليء بالرسائل بأن الإحباط ونفاد الصبر والأذى الذي نشعر به كل يوم هو في الغالب من صنع الذات وليس من محيط ما حولنا"، ولكنه أوصى بتخطي الفصول الثلاثة الأولى عن تاريخ الفلسفة الرواقية، والتي يمكن أن تصبح جافة جداً وتكون أقل فائدة بكثير من الفصول الأخيرة حول الدروس الرواقية للحياة اليومية".

"حيوان، نبات، خردة: تاريخ من الغذاء.. من الاستدامة إلى الانتحار"

بقلم مارك بيتمان

من جانبها، قالت المؤسسة والرئيس التنفيذي لشركة Bowlus، جنيف لونج: "في ظاهره، يدور هذا الكتاب حول علاقة البشر بالطعام. ولكن من منظور الأعمال والاقتصاد، إنها دراسة حالة رائعة في العوامل الخارجية والعواقب غير المقصودة".

وأضافت: "بصفتنا قادة أعمال، فإننا نفكر باستمرار في التأثيرات الثانية والثالثة لقراراتنا الفورية وهذا الكتاب هو تذكير رائع للنظر بعناية في الأنشطة التي تحاول تحفيزها في مؤسستك وبين عملائك".