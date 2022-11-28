أسعار الذهب في مصر تواصل قفزاتها وسط حالة من الارتباك والترقب

على الرغم من تسجيل سعر الذهب ارتفاعات صاروخية في مصر خلال تعاملات نهاية الأسبوع الماضي، تشهد السوق حالة من الارتباك مع زيادة الإقبال على الشراء.

ويربط متعاملون في سوق الذهب، بين الارتفاعات المتتالية لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبين أسعار الذهب، ولذلك تأتي الأسعار في السوق المصري أعلى بكثير من الأسعار العالمية.

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في سوق الصرف، فقد استقر سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بين مستويات 24.60 جنيهاً كأعلى سعر للبيع، مقارنة بنحو 24.58 جنيهاً كأقل سعر للبيع. فيما بلغ أعلى سعر للشراء مستوى 24.56 جنيهاً مقارنة بنحو 24.48 جنيهاً كأقل سعر للشراء.

في حديثه لـ "العربية.نت"، توقع فرج غريب، أحد تجار سوق الصاغة في مصر، أن تواصل أسعار الذهب اتجاهها الصعودي وخاصة مع زيادة الطلب عليه كملاذ آمن للاستثمار وذلك بعد تقرير الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أشار فيه إلى أنه من المرجح أن يتجه إلى إبطاء وتيرة تشديد السياسة النقدية والاتجاه إلى وقف رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر ديسمبر المقبل وهو ما سيشجع الكثير من المستثمرين نحو التوجه للاستثمار في الذهب كبديل مربح وآمن بدلاً من الدولار الأميركي.

أسعار الذهب في مصر

في سوق الذهب، وخلال تعاملات بداية الأسبوع، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1691 جنيهاً. فيما ارتفع سعر الجرام عيار 21 إلى مستوى 1480 جنيهاً. وصعد سعر الجرام عيار 18 إلى مستوى 1268 جنيها. فيما بلغ سعر الجنيه الذهب مستوى 11840 جنيهاً.

وعالمياً، تراجعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد ارتفاع الدولار جراء الطلب على الملاذ الآمن، الذي أثارته الاحتجاجات في العديد من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 1748.84 دولار للأونصة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1749.6 دولار. وفي سوق العملات، فقد ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.4% مما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأميركي أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.

ويوم الأربعاء الماضي، توقع الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة بشكل طفيف خلال اجتماعه في ديسمبر المقبل، حيث اتفق مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أن زيادات أصغر في أسعار الفائدة يجب أن تحدث قريبًا حيث سيتم تقييم تأثير السياسة النقدية المتشددة ورفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأميركي.

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