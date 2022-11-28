"أوراسكوم كونستراكش" للعربية: تأثيرات خفض الجنيه ستكون أكبر على ميزانية الشركة 2023

قال الرئيس التنفيذي بشركة أوراسكوم كونستراكش أسامة بشاي، إن ارتفاع عوائد الشركة يرجع إلى الأداء الجيد لبعض المشاريع في مصر والولايات المتحدة.

وأضاف بشاي في مقابلة مع "العربية"، أن انخفاض صافي الأرباح في الربع الثالث كان متوقعا في ظل تحمل الشركة نسبة عالية من التضخم في أسعار المواد الأولية وارتفاع تكلفة الشحن.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 30% منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، أثر على النتائج في عام 2022.

وذكر بشاي أن عقود الشركات بها بعض الشروط لتعويض ارتفاع الأسعار والتكاليف، ويتم تعديل ذلك كل ربع سنة.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن هناك بعض التأخير في دفع المستحقات، وبالتالي هذا أحد أسباب ارتفاع التكاليف التمويلية مع زيادة أسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك المركزي المصري، إلا أنه توقع تحسن ربحية الشركة في الربع الأول أو الثاني من العام المقبل.

وتابع أن "انخفاض قيمة الجنيه المصري أثر بطريقة غير مباشرة، إذ يؤثر هذا الهبوط في ارتفاع نسب التضخم وزيادة في أسعار المنتجات".

وأوضح أن بعض مشاريع الشركة بالعملة الأجنبية، والبعض الآخر يتمتع بنسبة حماية من تدهور الجنيه المصري أمام الدولار، مضيفا: "عند وقوع هذا التدهور تحصل الشركة على جزء من التعويض وسيكون التأثير الأكبر لهذه المشاريع في ميزانية عام 2023 مقارنة بالعام الحالي لأن النسبة الأعلى من تدهور الجنيه حدثت في الربع الأخير من العام".

وأشار إلى أن أوراسكوم كونستراكش والمقاولون العرب في تحالف مع سيمنز لتنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع، مشيرا إلى أن الجزء الذي يخص أوراسكوم والمقاولون العرب مستورد من الخارج، وهذا سيتم تمويله من هيئات أوروبية مشجعة للتصدير، وسيتم تمويل الجزء الأول من المشروع في حدود 400 -500 مليون دولار.

وبالنسبة للجزء الثاني من مشروع القطار السريع، قال بشاي إن العقد لم يُفعل بعد، وسيتم تفعيله في القريب العاجل، مضيفا أن قيمة التمويل سترتفع عن تمويل الجزء الأول من المشروع.