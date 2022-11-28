"اتصالات مصر" للعربية: سنضخ استثمارات جديدة بـ6 مليارات جنيه لتطوير الشبكة في 2023

أكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعتزم ضخ أكثر من 6 مليارات جنيه لتطوير الشبكة وخدمات البيانات في العام المقبل.

وقال حجازي في مقابلة مع "العربية"، إن استثمارات مجموعة اتصالات مصر تتجاوز 70 مليار جنيه حاليا.

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وأضاف أن الشركة هي شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في خطة التحول الرقمي 2030، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ في التشغيل التجريبي لمركز التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتابع: "سيتم الإعلان قريبا عن تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل متناهي الصغر".



وأضاف حجازي أن الاتصالات ستبقى هي الأساس في الخدمات المقدمة من الشركة.