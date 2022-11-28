خاص
"اتصالات مصر" للعربية: سنضخ استثمارات جديدة بـ6 مليارات جنيه لتطوير الشبكة في 2023
بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة
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أكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعتزم ضخ أكثر من 6 مليارات جنيه لتطوير الشبكة وخدمات البيانات في العام المقبل.
وقال حجازي في مقابلة مع "العربية"، إن استثمارات مجموعة اتصالات مصر تتجاوز 70 مليار جنيه حاليا.
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وأضاف أن الشركة هي شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في خطة التحول الرقمي 2030، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ في التشغيل التجريبي لمركز التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة.
وتابع: "سيتم الإعلان قريبا عن تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل متناهي الصغر".
وأضاف حجازي أن الاتصالات ستبقى هي الأساس في الخدمات المقدمة من الشركة.
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