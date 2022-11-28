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خاص

"اتصالات مصر" للعربية: سنضخ استثمارات جديدة بـ6 مليارات جنيه لتطوير الشبكة في 2023

بدء التشغيل التجريبي لمركز التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة

دبي - العربية.نت
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أكد خالد حجازي الرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بشركة اتصالات مصر، أن الشركة تعتزم ضخ أكثر من 6 مليارات جنيه لتطوير الشبكة وخدمات البيانات في العام المقبل.

وقال حجازي في مقابلة مع "العربية"، إن استثمارات مجموعة اتصالات مصر تتجاوز 70 مليار جنيه حاليا.

وأضاف أن الشركة هي شريك استراتيجي مع الحكومة المصرية في خطة التحول الرقمي 2030، لافتا إلى أن الشركة ستبدأ في التشغيل التجريبي لمركز التحكم في العاصمة الإدارية الجديدة.

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وتابع: "سيتم الإعلان قريبا عن تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل متناهي الصغر".

وأضاف حجازي أن الاتصالات ستبقى هي الأساس في الخدمات المقدمة من الشركة.

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