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خاص

"بنية" للعربية: مجموعة إماراتية تقتنص 22% من أسهم رأسمال المجموعة

حجم أعمال "بنية" ارتفع 25% إلى 4 مليارات جنيه في 2022

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "بنية" المصرية أحمد مكي في مقابلة مع قناة "العربية"، إن مجموعة G42 الإماراتية ستقتنص حصة 22% من مجموعة "بنية" المصرية.

وأوضح أن الشركة بصدد استكمال الإجراءات النهائية لدخول المجموعة الإماراتية كشريك استراتيجي في مجموعة "بنية" خلال الأسابيع المقبلة.

وكشف مكي، أن حجم أعمال المجموعة ارتفع إلى 4 مليارات جنيه في 2022 بنسبة نمو 25% على أساس سنوي.

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وقال "مصنع الألياف الضوئية من المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي في الربع الأول من 2023".

وأشار إلى اكتمال الاعمال الإنشائية للمصنع بنسبة 95%.

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