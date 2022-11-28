كيف يحصل المصريون في الخارج على معاش بعد التقاعد؟

كشف ممثلو الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر بمقر القنصلية المصرية في الرياض، عن آليات اشتراك المواطنين بالخارج، ومن ثم حصولهم على معاش شهري وتعويض عقب التقاعد أو بلوغ سن الستين.

وقدم رئيس الإدارة المركزية للمراجعة والحوكمة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أشرف عطية، عرضا للخدمات التي تقدمها الهيئة للمصريين بالخارج، والآليات الميسرة للاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي على المصريين بالخارج.

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وأشارت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها جندي، إلى ما تم تقديمه من محفزات للمصريين بالخارج، وحرص كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية على التعاون والتنسيق المستمر لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج، وتذليل ما يواجههم من عقبات في مختلف المجالات.

وأكدت جندي، حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، متناولة ما قامت به من لقاءات رسمية في هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلي تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وأوضحت أهمية الاشتراك في خدمات التأمين الاجتماعي المختلفة، لافتة إلى أن هناك الكثير من الخطوات الإيجابية التي استحدثتها وطورتها المؤسسات المصرية مؤخرا، لخدمة الجاليات المصرية بالخارج، من بينها التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاستحداث نظام امتحانات الفصلين الدراسيين لأبنائنا بالخارج، بجانب خدمات التأمين الاجتماعي وتطوير خدماته، وغيرها من المحفزات التي قدمتها الوزارة بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة.

من جهته، أشار عطية، إلى أهمية المشاركة في الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج عبر موقع الهيئة، بطباعة طلب الاشتراك من موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وإرساله إلى مكتب تأمينات العاملين المصريين بالخارج "مكتب مصر".

وقال إنه في حالة وجود المصري بالخارج، داخل مصر، يمكنه التوجه مباشرة إلى مكتب تأمينات مصر والحصول على طلب الاشتراك، حيث تستوفي البيانات وتستوفي بيانات طلب الاشتراك ويتم اختيار قيمة الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات من واقع جدول تحديد فئات الدخول الشهرية والذي يبدأ من 1400 جنيه إلى 9400 جنيه.

وتشمل المستندات اللازمة للاشتراك، صورة جواز السفر على أن يكون ساريا، وصورة موثقة من عقد العمل في الخارج أو مع المنظمة الدولية أو الإقليمية أو السفارة الأجنبية، وصورة موثقة من عقد العمل على متن السفينة الأجنبية، وصورة بطاقة الرقم القومي، وصورة شهادة الميلاد المميكنة، وتقرير اللياقة الطبية، وتتم مطابقة الصور بمعرفة السفارة أو القنصلية المصرية.

وتناول عطية في عرض توضيحي مختلف الحالات والأسئلة المتكررة من جانب المصريين بالخارج، حول الاشتراك ومدته وقيمته والمزايا التي أطلقتها الدولة للمصريين بالخارج في يناير من العام 2020، ومن بينها تيسير آليات الاشتراك، وزيادة قيمة التأمينات، وتخفيض مدة استحقاق المعاش بعد اشتراك 10 سنوات، بدلا من 15 سنة، وإتاحة الاشتراك بمختلف العملات دون اشتراط العملة الأجنبية، وتحديد زيادة سنوية للمعاشات تصل إلى 15%، بجانب صرف منحة للوفاة ومصروفات الجنازة، وتعويضات إضافية في حالة العجز الكامل.