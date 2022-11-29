صعود صاروخي لمؤشرات الأسهم الصينية بعد قرار بتطعيم المسنين

ارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 3.98% في جلسة بعد الظهر، مع صعود مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 6%. وفي البر الرئيسي للصين، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2.3%.

كما صعد مؤشر CSI 300، الذي يتتبع أكبر الأسهم المدرجة في البر الرئيسي، بنسبة 3% مع تراجع حالات كورونا في الصين يوم الاثنين عن يوم الأحد، وهو أول انخفاض منذ 19 نوفمبر.

مادة اعلانية

وتأتي هذه التحركات بعد بداية سلبية للأسبوع، حيث تفاعل المستثمرون مع الاضطرابات بشأن قيود كوفيد الصينية. في الوقت نفسه خسرت المؤشرات الأميركية الرئيسية حوالي 1.5% لكل منها.

وأصدرت السلطات الصحية الصينية خطة لتعزيز تطعيم المسنين، وفقاً لإشعار على موقع لجنة الصحة الوطنية.

وقالت الصين إن عدد الإصابات المحلية، ومعظمها بدون أعراض، بلغ 38421، بانخفاض عن مستوى قياسي عند 40052 تم الإبلاغ عنه يوم الأحد، وفقاً لما ذكرته "CNBC".

وأظهرت البيانات أن آخر مرة انخفض فيها عدد الحالات اليومية عن اليوم السابق كانت في 19 نوفمبر.

لكن شهدت كل من بكين وشنغهاي، ارتفاعا في عدد الإصابات، وقالت ديزني لاند شنغهاي إنها ستعلق عملياتها اعتباراً من اليوم الثلاثاء، بعد إعادة فتحها لفترة وجيزة يوم الجمعة.

ولم يكن هناك ما يشير إلى احتجاجات جديدة يوم الاثنين، إذ أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، نظم الطلاب وبعض المجموعات في جميع أنحاء الصين مظاهرات عامة احتجاجاً على سياسة البلاد الصارمة الخاصة بـ "صفر كوفيد".

وبحسب وسائل التواصل الاجتماعي، تم تشديد الإجراءات الأمنية في المناطق التي تجمع فيها المتظاهرون في بكين وشنغهاي. وذكرت بعض تقارير وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة كانت تتحقق من هواتف السكان المحليين في شنغهاي بحثاً عن تطبيقات أجنبية لا يمكن الوصول إليها في البر الرئيسي بدون VPN.