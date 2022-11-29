ساما
ارتفاع موجودات "المركزي السعودي" 6.7% إلى 1.98 تريليون ريال بنهاية أكتوبر
تستحوذ استثمارات الأوراق المالية بالخارج على النصيب الأكبر من الموجودات بنحو 57.6%
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أظهرت النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفاع موجودات البنك بنسبة 6.7% بنهاية أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 1.98 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.85 تريليون ريال في أكتوبر من 2021.
وعلى أساس شهري، تراجعت الموجودات بنسبة 0.7%، مقارنة بنحو 1.99 تريليون ريال بنهاية سبتمبر 2022.
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وتستحوذ الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج على النصيب الأكبر من الموجودات بنحو 57.6%، وارتفعت بنهاية أكتوبر الماضي بنسبة 0.31% إلى نحو 1.139 تريليون ريال، مقابل نحو 1.136 تريليون ريال في أكتوبر 2021.
وارتفعت الودائع لدى البنوك الخارجية، والتي تمثل نحو 16.5% من إجمالي الموجودات، إلى نحو 326.68 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2022، مقارنة بنحو 270.28 مليار ريال بنهاية أكتوبر 2021، بزيادة 21%.
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