رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية للعربية: زيادة السعة الفندقية بالدمام لـ1200 غرفة

وقعت هيئة تطوير المنطقة الشرقية في السعودية 4 اتفاقيات تطوير وتنمية لعدد من المواقع بقيمة مليار ريال.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية، المهندس فهد المطلق، إن الاتفاقيات لتطوير عدد من المواقع والفنادق والمنتجعات السياحية، ومنها اتفاقية مع شركة طيران لزيادة الطاقة الاستيعابية بواقع 2000 مقعد لمطار الملك فهد بالدمام.

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وأضاف فهد المطلق في مقابلة مع "العربية"، على هامش قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انطلقت أعمالها في الرياض، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاقيات تسهم في رفع الطاقة الاستيعابية لأكثر من 1200 غرفة فندقية في الدمام.

وأوضح أن المناطق الأخرى ستشهد اتفاقيات مستقبلية أخرى، حيث المنطقة الشرقية واعدة وبها ثقافة متنوعة ونسيج عمراني مميز، وصدرت الخميس الماضي موافقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على إطلاق استراتيجية تطوير جزيرة دارين وتاروت.

وقال المطلق إن هيئة تطوير المنطقة تستهدف رفع مساهمة قطاع السياحة والنقل في الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة وتنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة المنطقة في قطاعات مختلفة بخلاف النفط والغاز.

وأشار إلى العمل على تحفيز الاستثمار في المنطقة، ويوجد تفاعل كبير من المستثمرين وكثير من الاهتمام بالمنطقة، ومن يزور المنطقة الشرقية سيعرف حجم الفرص.