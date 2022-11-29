ماسك يتعهد بدخول صناعة الهواتف الذكية إذا أقدمت "أبل" على هذه الخطوة!

بعد أن أعاد موقع تويتر حسابات المستخدمين التي تم حظرها سابقاً من المنصة، بما في ذلك الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بات احتمال قيام شركتا أبل وغوغل بحظر تويتر من متاجر التطبيقات الخاصة بهما فجأة غير مستبعد.

وكتب ماسك أنه في حالة حدوث ذلك، فإنه مستعد ببساطة لتصنيع هاتفه الخاص، ونظام تشغيل به متجر تطبيقات خاص بالهاتف.

مادة اعلانية

وجاءت تغريدة ماسك، ردا على مستخدم سأل عما سيحدث إذا قامت أبل وغوغل بإيقاف تنزيل تويتر من متجريهما للتطبيقات.

ولم تقل أبل أو غوغل رسمياً أو تشيران حتى إلى أنهما تخططان لحظر تويتر، على الرغم من أن كلا الشركتين لديهما سياسات تمنع خطاب الكراهية والتمييز والمضايقة.

وحظرت كلتا الشركتين في وقت سابق تطبيق Parler، وهو بديل لتويتر، على الرغم من أن أبل سمحت له بالعودة إلى متجر التطبيقات الخاص بها في أبريل 2021.

وأعادت غوغل التطبيق في سبتمبر، وفقاً لما ذكره موقع "mashable"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وكان ماسك قال سابقاً، إنه لن يعيد أي حساب على تويتر دون تشكيل "مجلس تعديل محتوى له وجهات نظر متنوعة على نطاق واسع"، لكنه تراجع سريعاً عن ذلك، وأعاد حساب ترمب بعد إجراء استطلاع على تويتر.

كما واجهت الشركة أيضاً موجة من عمليات انتحال الهوية والأخبار المزيفة بعد أن قرر ماسك السماح للمستخدمين إضافة علامة التحقق الزرقاء إلى حساباتهم مقابل اشتراك شهري، قبل أن تتراجع عنها، لإعادة صياغة النظام قبل الإطلاق المتوقع يوم الجمعة المقبل.