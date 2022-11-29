وزير السياحة السعودي للعربية: 50 اتفاقية بـ50 مليار دولار متوقعة على هامش قمة السفر

قال وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، على هامش قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، التي انطلقت أعمالها في الرياض اليوم الثلاثاء، إن عدد المشاركين في القمة يتجاوز 3 آلاف مشارك، ويحضرها نحو 300 إعلامي و57 وزيراً للسياحة من دول العالم، حيث تضم قادة قطاعات الطيران والفنادق وشركات تنظيم الرحلات والسفر، وتشهد انعقاد 50 ورشة عمل ويشارك بها أكثر من 300 متحدث.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع "العربية"، أن القمة ستشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين السعودية وأطراف أخرى من جانب وبين الشركات المختلفة من جانب آخر، وتتخطى قيمة تلك الاتفاقيات 50 مليار دولار.

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وعن مشروع تطوير بوابة الدرعية، قال وزير السياحة، إن الدرعية هي مقر الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة، وبتوجيه من القيادة تم إطلاق مشروع تطويرها قبل سنتين، وتم افتتاح أول جزء من التطوير، وسيتم افتتاح جزء من التطوير سنوياً والذي يمتد على 7 سنوات قادمة.

كان وزير السياحة السعودي، قد دشن حي الطريف التاريخي ومطل البجيري الذي يشمل منطقة المطاعم الفاخرة إيذاناً ببدء استقبال الزوار اعتباراً من 4 ديسمبر المقبل، في خطوة تدخل بها الدرعية مرحلة جديدة في تاريخها.

