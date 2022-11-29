مسلسل كرتون أم سيناريو المستقبل.. توقع استحواذ ماسك على تويتر قبل 7 سنوات

سلط الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، الضوء على حلقة تعود إلى العام 2015 من المسلسل الهزلي للرسوم المتحركة الذي تنتجه شركة Fox عن "عائلة سيمبسون" والتي ألمحت إلى استحواذ ماسك على شركة تويتر.

وكتب ماسك، على تويتر: "توقع سيمبسون أن أشتري (تويتر) في الموسم 26 بالحلقة 12".

مادة اعلانية

وتبدأ الحلقة، التي تحمل عنوان "ماسك الذي سقط على الأرض"، بإظهار ليزا سيمبسون وهي تعتني ببيت الطيور مع لافتة كتب عليها "Home Tweet Home".

ويهبط نسر من السماء ليأكل العصفور الصغير، بينما يشير الوالد هومر سيمبسون بعملة نقدية للدولار تحمل شعار الولايات المتحدة - صورة النسر الأصلع.

وبينما يطير النسر بعيداً، يصل ماسك في سفينته الفضائية والتي تهبط بنفس الأسلوب الذي طوره ماسك في الواقع لاحقاً، فتحرق نيرانها النسر.

وبعدها يخلع ماسك خوذته الفضائية ويعرّف عن نفسه: "مرحباً، أنا إيلون ماسك".

وفي ما يقذف هومر مضرب بيسبول على رأس ماسك لما فعله في النسر، تصرخ ليزا، "أبي، لا! ربما يكون إيلون ماسك أعظم مخترع على قيد الحياة".

وفي المشهد التالي، تنتقل الكاميرا إلى بيت طيور جديد متقدم تقنياً اجتذب العديد من الطيور.

ويقتنع مشجعو مسلسل The Simpsons أيضاً بأن المسلسل توقع التعادل بين إنجلترا وأميركا في كأس العالم 2022.

وهناك عدد من التوقعات الأخرى التي تحققت في نهاية المطاف، بما في ذلك السباق الرئاسي لدونالد ترمب ورفع ألمانيا لكأس العالم في عام 2014.