578 مليار دولار حجم سوق المنسوجات عالمياً في 2022 بنمو 9%

أكد عاملون في صناعة الأقمشة والمنسوجات أن القطاع يشهد نمواً بنحو 6% سنوياً على الرغم من ارتفاع أسعار المواد، وخسارة السوقين الروسية والأوكرانية بفعل الحرب.

ومن المتوقع أن ينمو حجم سوق المنسوجات عالمياً بنحو 9% إلى 578 مليار دولار العام الحالي.

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وذلك على الرغم من التحديات التي واجهها القطاع المتمثلة في تعطل سلاسل الإمداد بسبب كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية.

ومن المتوقع أن ينمو سوق المنسوجات العالمي إلى 722 مليار دولار في عام 2026 بمعدل نمو سنوي يبلغ 5.70%.

وجاءت هذه الأرقام بدعم من التجارة الإلكترونية التي فتحت أبواباً جديدة أمام منتجين جدد من الصين والهند والمنطقة.

وفي الوقت الذي تأثرت مبيعات بعض المنتجين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وجد آخرون طريقة للاستفادة منها.

في الخليج من المتوقع أن تنمو صناعة النسيج 4% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتتمتع الإمارات بصناعة نسيج كبيرة تأتي بعد النفط من حيث الدخل والتوظيف، إذ تصنع وتصدر منتجات مثل مقاعد الأطفال والستائر والأمتعة وبعض الأزياء الفاخرة إلى أكثر من 50 دولة.

وتزداد شعبية قطاع المنسوجات المعاد تدويرها لتحقيق الاستدامة، فالتقديرات تشير إلى أن 20% من تلوث مياه الصرف ناتجة عن صباغة المنسوجات ومعالجتها.

ويقدر حجم السوق العالمية للمنسوجات المعاد تدويرها بنحو 6.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينمو 6% ليصل إلى 8.6 مليار دولار بحلول عام 2027.