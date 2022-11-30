السوق الموازية تجدد الحديث عن قيمة الجنيه العادلة مقابل الدولار في مصر

فيما تشهد سوق الصرف الرسمية في مصر حالة من الاستقرار، فقد تسببت ارتفاعات أسعار صرف الدولار في السوق الموازية إلى عودة الحديث مجدداً عن سعر الصرف العادل للدولار مقابل الجنيه المصري.

في السوق الرسمي، سجل أعلى سعر لصرف الدولار في بنوك الاستثمار العربي والمصري الخليجي ومصرف أبوظبي الإسلامي، عند مستوى 24.58 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

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وفي 5 بنوك بقيادة بنك المشرق والكويت الوطني سجل سعر صرف الدولار مستوى 24.55 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع. وسجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.54 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 24.62 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.

وكان أقل سعر لصرف الدولار في 10 بنوك بقيادة بنك البركة وقناة السويس عند مستوى 24.50 جنيه للشراء، مقابل 24.60 جنيه للبيع.

وفي أكبر بنكين حكوميين هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 24.5 جنيه للشراء، مقابل 24.55 جنيه للبيع.

وأمس، كشفت مراسلة "العربية" من القاهرة فهيمة زايد، أن أسعار الدولار تخطت الـ28 جنيها بالسوق الموازية في مصر، فيما يتداول في السوق الرسمية في نطاق 24.5 جنيه للدولار. وأوضحت أن محافظ المركزي المصري حسن عبدالله عقد اجتماعا مع رؤساء البنوك العاملة في السوق، ناقش حزمة اقتراحات لزيادة حصيلة البنوك من الدولار.

وأشارت إلى أن الاجتماع تضمن مقترحا بمرونة أكبر لقبول الإيداعات الدولارية من خارج القطاع المصرفي، وهو ما أعطى إشارة للسوق الموازية بقبول إيداعات الدولار بالبنوك وهو ما يفسر زيادة الأسعار.

على صعيد العملات الرئيسية، سجلت العملة الأوروبية الموحدة تراجعا بقيمة تتراوح ما بين 4 إلى 9 قروش، في تعاملات الأربعاء.

وبلغ سعر صرف اليورو لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 25.28 جنيه للشراء، مقابل 25.43 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة عند مستوى 25.41 جنيه للشراء، مقابل 25.50 جنيه للبيع.

كما سجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين 2 إلى 7 قروش في الشراء والبيع. ولدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، استقر سعر صرف الإسترليني عند مستوى 29.26 جنيه للشراء، و29.44 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الإسترليني مستوى 29.42 جنيه للشراء، و29.51 جنيه للبيع.

عربياً، سجل سعر صرف الريال السعودي مستوى 6.51 جنيه للشراء، و6.53 جنيه للبيع. كما استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 6.67 جنيه للشراء، و6.68 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 77 جنيهاً للشراء، و 79.81 جنيه للبيع.