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كريستيانو رونالدو في مقابلة مع المذيع، بيرس مورغان
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يقترب من التوقيع لفريق النصر السعودي.. هذه قيمة عقده!

دبي - العربية.نت
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وافق النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو على عقد ضخم بقيمة 172.9 مليون جنيه إسترليني، (207.5 مليون دولار) مع نادي النصر السعودي.

تم إنهاء عقد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً مع مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا الشهر، بعد علاقة مضطربة مع رؤساء الأندية ساءت فقط عندما أدلى بعدد من التصريحات المثيرة للجدل في مقابلة تلفزيونية مع بيرس مورغان.

ويمتد العقد مع النصر السعودي لسنتان ونصف مقابل 172.9 مليون جنيه إسترليني سنوياً – ما يعني أن رونالدو سيلعب حتى سن الأربعين، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، واطلعت عليه "العربية.نت".

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كان الدولي البرتغالي يضغط من أجل الابتعاد عن أولد ترافورد في الصيف، لكنه لم يحصل على رغبته لأنه كان مصمماً على لعب كرة القدم في دوري أبطال أوروبا.

يُعد النصر من أكثر الأندية نجاحاً في المملكة العربية السعودية، حيث توج بلقب الدوري السعودي 9 مرات، وكان آخر انتصار له في عام 2019.

في كل من 2020 و2021، ربما لم يفز النصر بالدوري، لكنهم تمكنوا من الفوز بكأس السوبر السعودي.

ويمتلك العملاق السعودي حالياً عدداً قليلاً من النجوم الكبار كما في الماضي، مثل حارس المرمى ديفيد أوسبينا ولاعب الوسط البرازيلي لويز جوستافو والمهاجم الكاميروني فينسينت أبو بكر - الذي سجل أحد الأهداف المنافسة على جائزة أفضل هدف في مونديال قطر في وقت سابق من هذا الأسبوع.

أصبح رونالدو، أو CR7، أول لاعب في التاريخ يسجل في خمس بطولات مختلفة لكأس العالم، وافتتح التسجيل من ركلة جزاء في فوز مثير 3-2 على غانا.

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