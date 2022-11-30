ما أثر تمديد الوديعة السعودية بـ5 مليارات دولار على الاقتصاد المصري؟
الوديعة السعودية تساعد في تخفيف احتياجات مصر التمويلية في العام القادم بأكثر من 35 مليار دولار
قال أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة حسن الصادي، إن تمديد أجل الوديعة السعودية في البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار ستفيد مصر في العام المقبل.
وأوضح الصادي في مقابلة مع "العربية"، أن الوديعة ستساعد في تخفيف الاحتياجات التمويلية في العام القادم بأكثر من 35 مليار دولار.
وأشار إلى شروط الوديعة هي نفس الشروط الميسرة التي تم تقديم الوديعة بها من قبل بسعر الفائدة متوسط وطويل الأجل ما بين 1.5% و2.5%.
وذكر أن الشروط ميسرة جدا بالنسبة لظروف الوضع الاقتصادي المصري، والتصنيف الائتماني لمصر والذي انخفض من "B+" مستقر إلى تصنيف "B" غير مستقر.
وأضاف أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة أن انخفاض التصنيف يؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل إلا أن تجديد الوديعة السعودية بنفس الشروط السابقة سوف يؤدي إلى عدم تحمل مصر أي تكلفة إضافية في عملية التمويل.
وبين الصادي أن أقصى دعم إضافي يمكن أن تقدمه دول الخليج للاقتصاد المصري في الوقت الحالي هو الصبر على مصر في سداد المديونيات والاكتفاء بسداد الفوائد التي تحل على هذه القروض.
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