"سڤن" للعربية: نستهدف بناء وتشغيل 21 وجهة ترفيهية متكاملة الخدمات في السعودية

قال رئيس مجلس إدارة شركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" SEVEN، عبدالله الداود، إن الشركة أسسها صندوق الاستثمارات العامة، كأحد مبادراته لدعم أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني وهو قطاع الترفيه.

وأضاف عبدالله الداود، في مقابلة مع "العربية"، أن مشاريع "سڤن" لا تتعارض مع مشاريع هيئة الترفيه، والهيئة هي المشرع والداعم لقطاع الترفيه، وتعمل "سڤن" كشركة استثمارية تطويرية تشغيلية وتدعم قطاع الترفيه بشكل عام.

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وقال رئيس شركة "سڤن"، إن المحفظة الاستثمارية للشركة تقارب 50 مليار ريال لتطوير 21 مجمعاً ترفيهياً، تتضمن العديد من المناطق الترفييهة داخل تلك المجمعات وتم توقيع اتفاقيات مع شركاء عالميين لجذب حقوقهم الفكرية لتشغيل مناطق ترفييهة مبتكرة داخلها، مع استمرار التواصل مع شركاء عالميين يتناسبون مع المجمعات الترفيهية لـ"سڤن".

وأضاف أن تلك المجمعات الترفيهية تتوزع على 14 مدينة مختلفة، وتم اختيار لها مواقع حضارية بكثافة سكانية عالية لرفع النمط المعيشي للسكان وتلبية احتياجاتهم الترفيهية.

وأوضح عبدالله الداود، أن المجمعات الترفيهية سيكون بها مناطق مخصصة للشركات من القطاع الخاص لتنفيذ عروض ترفيهية، وتضع "سڤن" رأس مال كبير لبناء المجمعات وإتاحة المنصة للشركاء لتقديم عروضهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، إن "سڤن" تركز على خلق بيئة ترفيهية مبتكرة للسكان والمقيمين في السعودية وبناء مناطق ترفيه لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد.

وأوضح أن مجمع الحمرا الترفيهي بالرياض تم تشييد 60% منه وسيستقبل الزوار في 2024، وسيكون فيه أول شركة عالمية لتطوير مناطق التسلق.