"مورغان ستانلي" يحذر من هبوط عنيف للأسهم على مدى الأشهر الأربعة المقبلة

توقع محلل "مورغان ستانلي"، مايك ويلسون، أن يهبط مؤشر S&P 500 بنهاية العام المقبل إلى مستوى 3900 نقطة، من توجهات أرباح الشركات الأميركية التي تستعد لتعديلها بالتخفيض، محذرا من أنها ستضرب سوق الأسهم.

وقال لقناة "CNBC": "يجب مراقبة الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة، والذي يعتقد أنها ستحمل جانبا سلبيا كبيرا قد تقود مؤشر S&P إلى هبوط عنيف"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ويعتقد ويلسون، الذي يشغل منصب كبير استراتيجيي الأسهم وكبير مسؤولي الاستثمار في الشركة، أن مؤشر ستاندرد آند بورز قد ينخفض بنسبة تصل إلى 24% من إغلاق يوم الثلاثاء في أوائل عام 2023.

وقال: "يجب أن تتوقع هبوط مؤشراً ستاندرد أند بورز إلى مستوى بين 3000 و3300 نقطة في وقت ما في الأشهر الأربعة الأولى من العام على الأرجح". ويعتمد ذلك على مدى بلوغ المراجعات في الأرباح ذروتها.

يوم الثلاثاء، أغلق مؤشر S&P 500 عند 3957.63، بانخفاض 17% حتى الآن في 2022. كان السعر المستهدف لويلسون في نهاية العام هو 3900.

وأضاف "السوق الهابطة لم تنته بعد". "لقد حصلنا على أدنى المستويات المنخفضة بشكل ملحوظ إذا كانت توقعاتنا للأرباح صحيحة".

وقال: "ستحدث معظم الأضرار في الشركات الكبرى - وليس فقط التكنولوجيا، وستصيب شركات القطاع الاستهلاكي، والصناعي أيضاً".

تأتي توقعات ويلسون في أعقاب تحذيرات الانسحاب السابقة بشأن "الأموال السريعة". في يوليو، حذر من أن أدنى مستوى في يونيو قد لا يكون الخطوة النهائية للأسفل. في 13 أكتوبر، وصل مؤشر S&P 500 إلى أدنى مستوى له في 52 أسبوعاً عند 3491.58 نقطة.

وبالرغم من هذا قال ويلسون: "ليس وقت لبيع كل شيء".