صندوق الاستثمارات السعودي للعربية: نسبة القروض إلى الأصول لا تتعدى 3%

قال رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة فهد السيف، إن نسبة القروض إلى الأصول لدى الصندوق لا تتعدى 3%.

وأضاف السيف في مقابلة مع "العربية"، أنه بعد القرض الجديد البالغ قيمته 17 مليار دولار يصل الصندوق إلى نهاية الخطة التمويلية لعام 2022.

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وأوضح أن القرض الجديد غرضه الاستخدامات العامة وهو بدون ضمانات.

وتابع السيف: "سنسدد القرض السابق بـ 11مليار دولار مبكرا من متحصلات القرض".

وأضاف، أن القرض الجديد بـ 17 مليار دولار بفائدة متغيرة وبتسعير ممتاز.

وبين السيف، أن هذه ليس المرة الأولى التي يلجأ فيها الصندوق إلى الأسواق الخاصة (القروض المجمعة)، حيث لجأ إليها في عام 2018 بقرض مجمع قيمته 10 مليار دولار لمدة 5 سنوات يستحق في 2023.

وأكد أن استراتيجية الصندوق التمويلية تركز على تطابق الأصول مع المطلوبات ومدد الاستحقاق وأنها تطول بأكثر من مدد ممكنة.

وقال إن استراتيجية التمويل لدى الصندوق تتضمن التمويل المتغير والتمويل الثابت، لافتا إلى متابعة أسواق المال وأسعار الفائدة بشكل متواصل.

وأوضح أن هذه السياسة تفيد الصندوق في حال صعود أو نزول الفائدة محليا وخارجيا.