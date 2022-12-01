أسعار الذهب في مصر تتجاهل استقرار الدولار.. عيار 21 يقفز لـ 1510 جنيهات

على الرغم من هدوء واستقرار سوق الصرف، واصل الذهب ارتفاعه في السوق المصرية ليسجل مستويات قياسية وتاريخية.

في صباح تعاملات الخميس، سجل سعر الذهب عيار 18 مستوى 1294 جنيهاً. كما قفز سعر الذهب عيار 21 إلى مستوى 1510 جنيهات. فيما صعد سعر الذهب عيار 24 إلى مستوى 1725 جنيهاً. وأخيراً، قفز سعر الجنيه الذهب إلى مستوى 12080 جنيهاً.

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في سوق الصرف، وخلال تعاملات شهر نوفمبر الماضي، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 4.3% مسجلا أكبر خسارة شهرية منذ يونيو 2010، حيث رفع المستثمرون رهاناتهم على أن يكون التضخم قد بلغ ذروته وأن يتخذ البنك المركزي الأميركي قريبا موقفا أكثر ليونة تجاه السياسة النقدية.

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 24.53 جنيه للشراء، مقابل 24.62 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدولار لدى أكبر البنوك الحكومية في مصر، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 24.51 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.56 جنيه للبيع.

عالمياً، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الخميس، وتقترب العقود الآجلة للمعدن من 1800 دولار، مستفيدة من تراجع الدولار الأميركي وسط توقعات باتجاه الاحتياطي الفيدرالي لخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ووفق بيان، قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن البنك المركزي الأميركي، في موقف يسمح له بتقليص وتيرة زيادة معدلات الفائدة في ظل تحسن مستويات التضخم.

وتتوقع الأسواق المالية قيام المركزي الأميركي بخفض وتيرة زيادة الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، بعدما أجرى أربع زيادات متتالية قدرها 75 نقطة أساس. فيما يترقب المستثمرون، اليوم، صدور المزيد من البيانات الأميركية بما في ذلك مؤشر الإنفاق الاستهلاكي وبيانات إعانة البطالة الأسبوعية، وذلك قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 1.98% إلى 1794.60 دولار للأوقية. كما صعد سعر التسليم الفوري بنسبة 0.75% إلى 1781.26 دولار للأوقية.

وزادت أيضًا العقود الآجلة للفضة تسليم مارس 3.21% عند 22.48 دولار للأوقية، وارتفع سعر البلاتين للتسليم الفوري 0.90% عند 1042 دولارًا، وصعد سعر البلاديوم 1.67% إلى 1912.50 دولار.