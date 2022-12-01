السيارات الأكثر تعرضاً للسرقة في أميركا.. الأرقام صادمة

أصدر المكتب الوطني لجرائم التأمين في الولايات المتحدة (NICB)، تقريره السنوي Hot Wheels الذي يعرض تفاصيل أكثر نماذج السيارات المسروقة في الولايات المتحدة، والذي أظهر دور التكنولوجيا في تقليل عدد سرقات السيارات على مدار العقود الماضية.

لكن التقرير الأخير، أظهر عودة صعود عمليات سرقة السيارات رغم تطور التكنولوجيا، ويرجع ذلك أساساً إلى تهاون أصحابها. إذ تُسرق آلاف السيارات في جميع أنحاء الولايات المتحدة كل عام لأن أصحابها يتركون مفاتيحهم داخل سياراتهم.

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في العام 2021، كما في السنوات السابقة، تتمتع هوندا بسمعة سيئة باعتبارها الشركة المصنعة للسيارات الأكثر استهدافاً. ومن المثير للاهتمام أن سيارات هوندا الأكثر تعرضاً للسرقة أقدم بكثير من السيارات الأخرى في هذه القائمة.

إذ كانت طرازاتها من إنتاج العام 1997، على سبيل المثال، الأكثر شيوعاً في التعرض للسرقة، في حين أن طرازات 2000 من Civic وCR-V هي الأقل تعرضاً لذلك.

وعلى رأس القائمة بشكل عام، هناك شاحنتان صغيرتان، من شيفروليه وفورد، سجلتا 96000 سرقة العام الماضي، طالت في الأغلب الطرازات المنتجة في العامين 2004 و2006، على التوالي، أكثر من غيرها.

كما حضرت تويوتا ضمن القائمة في المرتبة الخامسة، عبر سيارات كامري، كأكثر السيارات تعرضاً للسرقة بنحو 17270 سيارة في العام الماضي.