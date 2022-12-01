زيارة تكسر الجليد.. ماسك يحل خلافاته مع أبل بعد أيام من إعلان الحرب

التقى الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، بالرئيس التنفيذي لشركة أبل، تيم كوك، أمس الأربعاء في مقر صانع آيفون، معلناً حل جميع الخلافات حول متجر تطبيقات أبل، وتويتر.

ووصف ماسك، الحديث الذي دار مع كوك، بأنها "محادثة جيدة"، وقال إن كوك أوضح أن متجر تطبيقات أبل لن يزيل تطبيق تويتر.

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كما شكر ماسك، كوك، على الجولة في شركة أبل في كوبرتينو، كاليفورنيا، واصفاً إياه بالمقر "الجميل".

كان ماسك قال يوم الاثنين، إن أبل كانت تهدد بإزالة تويتر من متجر تطبيقات آيفون، مستشهداً بالرقابة التي تفرضها الشركة.

وفي سلسلة تغريدات يوم الاثنين، اتهم الرئيس التنفيذي لتويتر، صانع الهواتف الذكية بالتوقف عن الإعلان على المنصة، ملمحاً إلى أن السبب يكمن في أن الشركة تحاول فرض رقابة على المحتوى.

وكتب ماسك: "أبل توقفت في الغالب عن الإعلان على تويتر. هل يكرهون حرية التعبير في أميركا؟".

وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، أنشأ ماسك استطلاعاً على موقع التواصل الاجتماعي يسأل عبره متابعيه عما إذا كان "ينبغي على أبل نشر جميع إجراءات الرقابة التي اتخذتها والتي تؤثر على عملائها". وأجاب حوالي 85% بـ "نعم" في الاستطلاع الذي حصل على أكثر من مليوني صوت.

وقال ماسك، الذي نصب نفسه من دعاة حرية التعبير المطلق، في وقت سابق من هذا الشهر، إن تويتر شهدت انخفاضاً "هائلاً" في الإيرادات وألقى باللوم على المجموعات الناشطة في الضغط على المعلنين. إذ تمثل مبيعات الإعلانات حوالي 90% من عائدات تويتر، وفقاً لما ذكرته Fox News.

يأتي ذلك، فيما أعادت المنصة مؤخراً عدداً قليلاً من الحسابات التي تم حظرها بما في ذلك حساب الرئيس السابق دونالد ترمب، والنائبة في مجلس النواب مارغوري تايلور غرين، بالإضافة إلى عدد من الحسابات المحظورة سابقاً.