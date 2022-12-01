كيف حقق الفوز على الأرجنتين قيمة تسويقية كبيرة للسعودية؟

على الرغم من أن المنتخب السعودي ودّع كأس العالم أمس الأربعاء، إلا أن الأداء القوي خلال المونديال، وخصوصاً فوزه على الأرجنتين في أولى مبارياته، أدى إلى تصدر السعودية الترند العالمي على شبكات التواصل الاجتماعي بكل اللغات.

فما هي القيمة التسويقية لهذا الانتشار الإعلامي؟.. وكيف تستفيد منه المملكة في جهودها للترويج لنفسها كوجهة سياحية دولية؟

مادة اعلانية

لحظة انتهاء مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم، كان اسم السعودية يتصدر الترند العالمي على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، وبكل لغات العالم. لا حديث لمليارات من البشر إلا عن هذه البلاد التي هزمت الأسطورة ليونيل ميسي ورفاقه.

يحدث ذلك فيما تبذل المملكة جهوداً على مستويات عدة للترويج لنفسها كوجهة عالمية للسياحة، ما يعطي لرواج اسم البلاد عالمياً قيمة مادية يقدرها بعض خبراء التسويق بثلاثين مليار ريال.

الحدث يتخطى الرياضة، فكرة القدم صناعة تجتذب استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، وقوامها الأساسي الإعلان والترويج. والسعودية بدأت منذ سنوات مسيرة الترويج لنفسها كوجهة سياحية عالمية.

النهضة التي تشهدها السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، لا تتوقف عند القطاعات الاقتصادية، بل تبنى على النهوض بالموسيقى والثقافة والرياضة التي تربط الشعوب، والسياحة هي القطاع الذي يدمج بينها جميعاً.