لهذه الأسباب.. السوق الكويتية شهدت نشاط سيولة وتحركات إيجابية خلال نوفمبر

قال ميثم الشخص، الخبير في أسواق المال، في مقابلة مع "العربية" اليوم الخميس، إن البورصة الكويتية تشهد حالة من الإيجابية للشهر الثاني على التوالي، حيث ارتفع مؤشر السوق الأول بأكثر من 3% خلال تعاملات نوفمبر الماضي.

وأضاف أن حالة الارتداد الإيجابية نتجت عن عمليات شراء مكثفة بدعم من عمليات الاندماج في السوق خلال نوفمبر الماضي، والمراجعة الدورية لمؤشر مورغان ستانلي العالمي "MSCI" والتي ارتفعت على إثرها السيولة بالسوق خلال جلسة نهاية تداولات نوفمبر لما يقارب 100 مليون دينار.

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وأوضح أن مستويات السيولة خلال شهر نوفمبر ارتفعت بالمقارنة بمستويات أكتوبر، مع استمرار التحركات الإيجابية.

وتابع :"حالة الطمأنينة في أوساط المتعاملين بشأن مستويات أسعار النفط الحالية مع التوقعات بارتفاعها، وما حققته الميزانية في وقت سابق بجانب تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة، كلها عوامل تدعم استمرار النسق الإيجابي للسوق في تداولات شهر ديسمبر".