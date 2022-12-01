هل السقف السعري على صادرات النفط الروسية قابل للتنفيذ؟

قال كبير محللي النفط الخام Energy Aspects، كريستوفر هينز، إن السقف السعري على صادرات الخام الروسية والمقترح من قبل مجموعة السبع يتراوح ما بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل، قريب جدا من سعر بيع خام اليورال الروسي في الأسواق حاليا.

وأضاف كريستوفر هينز، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن السقف السعري المقترح ليس قريبا فحسب من السعر في السوق، بل أعلى من السعر الحالي لخام اليورال. ووصلت الخصومات على خام اليورال في السوق إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقابل خام برنت، فيما يتداول برنت حالياً قرب الـ 80 دولارا ما يعني أن السعر السوقي الحالي لليورال هو أعلى من 50 دولارا بقليل.

مادة اعلانية

وأوضح هينز، أنه يجب الأخذ في الاعتبار عند التفكير بالسقف السعري، أن روسيا لا تصدر اليورال فحسب، بل تصدر عددا من الخامات الأخرى كذلك مثل خاماتها المنتجة من القطب الشمالي مثلا، وتلك الخامات تتداول أسعارها حالياً عند مستويات أعلى من خام اليورال.

وتابع كبير محللي النفط الخام Energy Aspects: "يجب أن ننظر لنرى كيف سيتم تصميم آلية هذا السقف السعري. لكن حاليا وفي ضوء تداول خام اليورال دون مستوى السقف المقترح، فإن السقف السعري لن يغير الكثير. ولكن في حال عاودت أسعار النفط ارتفاعها واتجه برنت نحو 100 دولار, في حينها السقف السعري قد يصبح محل شك لأن روسيا ستكون قادرة على البيع خارج هذا السقف وتحقيق أرباح أعلى".

وقال هينز، إن هناك جانبا لم ينظر إليه بعناية، وهو أن روسيا تعمل حاليا على سن قانون لا يجيز لأي شركة روسية أن تبيع النفط بموجب السقف السعري، ولكن النفط الروسي سيجد طريقه إلى الأسواق عبر موانىء روسيا الأوروبية، فالحظر الأوروبي سيكون وقعه أكبر على روسيا من وقع السقف السعري، لأن الحظر يوقف صادرات روسيا إلى أوروبا، بينما السقف السعري فسيجعل العديد من الدول الأخرى وشركاتها تفكر مرتين قبل التعامل بالخام الروسي. لأن ذلك قد يستدعي احتمالية التعرض لعقوبات أوروبية أو أميركية، وهذا خطر كبير لا تريد بعض الشركات أن تتعرض له.