اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت (iStock)
وول ستريت (iStock)
وول ستريت

أحد ذئاب "وول ستريت" يتوقع كارثة شبيهة بالأزمة المالية العالمية

يرى حدوث سوق هابطة تستمر لمدة 18 شهراً

لندن - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

توقع مستثمر أميركي كبير، يرأس إحدى الشركات الاستثمارية، أن ينخفض مؤشر S&P500 الرئيسي في "وول ستريت" بنسبة 43%، وذلك على الرغم من التصريحات التي أدلى بها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، والتي أعطت دفعة من الحماس للأسواق خلال الأيام الماضية.

لمح باول إلى زيادة في أسعار الفائدة الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس، مقابل 75 نقطة أساس كانت متوقعة في ديسمبر، إلا أن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بول أند بير بروفيتس" جون ولفنبارغر، قلل من أهمية هذه التصريحات قائلاً إنها ليست جديدة.

وأشار ولفنبارغر في مقابلة أجراها معه موقع "ماركت ووتش"، إلى أن المستثمرين "ربما شعروا بالحماس المفرط هذا الأسبوع بشأن تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول".

الصين تشعل خلافاً على ضفتي الأطلسي.. هل تقحم أوروبا في الحرب التجارية؟ قصص اقتصادية اقتصاد الصين تشعل خلافاً على ضفتي الأطلسي.. هل تقحم أوروبا في الحرب التجارية؟

ويرى ولفنبارغر في تحليله لأداء السوق الأميركية، أنها وصل إلى مستويات صعودية تاريخية وبلغت الذروة في أوائل العام 2022، ولا يزال في منطقة صعودية للغاية حتى الآن.

وتابع: "هذا الإعداد الفني الهبوطي لسوق الأسهم، جنباً إلى جنب مع معنويات المستثمرين الصاعدة بشكل مفرط، يشير إلى أننا من المرجح أن نشهد عمليات بيع كبيرة أخرى في السوق الهابطة قريباً".

وقال ولفنبارغر إن الركود قد يبدأ في أي يوم اعتباراً من الآن، على أن ينتهي في أواخر العام 2023 أو أوائل 2024.

وبعيداً عن التوقعات الأكثر تفاؤلاً التي شوهدت في أروقة أخرى بـ "وول ستريت"، فإن ولفنبارغر يتوقع انخفاضاً بنسبة 43% في مؤشر "إس أند بي 500" عن المستويات الحالية، وذلك على الرغم من توقع الوصول إلى القاع في منتصف العام 2023.

ويقول إن هذه السوق الهابط ستستمر لمدة 18 شهراً، وهذا ليس بعيداً عن السوق الهابطة التي استمرت لمدة 17 شهراً والتي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل ينجح لقاء بايدن وماكرون في تحسين العلاقات بين واشنطن وباريس؟ هل ينجح لقاء بايدن وماكرون في تحسين العلاقات بين واشنطن وباريس؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط