رأس المال السوقي للبورصة المصرية يقترب من 900 مليار جنيه

للأسبوع السابع على التوالي، سجلت البورصة المصرية مكاسب أسبوعية قوية بدعم مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب، ليقترب رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من مستوى 900 مليار جنيه.

ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، قفز رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 5.8% لتربح الأسهم المدرجة نحو 49.1 مليار جنيه خلال تداولات الأسبوع الحالي، وذلك بعدما صعد رأس المال السوقي من مستوى 841.2 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 890.3 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

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على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 6.7% رابحاً نحو 860 نقطة وذلك بعدما قفز من مستوى 12779 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 13639 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 5.38% مضيفاً نحو 119 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 2210 نقطة إلى مستوى 2329 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.2% رابحاً نحو 953 نقطة بعدما صعد من مستوى 15387 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى مستوى 16340 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 6.7% مضيفاً نحو 353 نقطة مرتفعاً من مستوى 5256 نقطة إلى نحو 5609 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 17.8% رابحاً نحو 398 نقطة بعدما قفز من مستوى 2224 نقطة إلى نحو 2622 نقطة.

وقفز المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 3.87% رابحاً نحو 141 نقطة بعدما ارتفع من مستوى 3637 نقطة إلى نحو 3809 نقطة.

أيضاً، صعد مؤشر "تميز" بنسبة 0.08% مضيفاً نحو 3 نقاط بعدما ارتفع من مستوى 3493 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 3496 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الحالي.

كما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.54% مضيفاً نحو 19 نقطة بعدما صعد من مستوى 1232 نقطة إلى مستوى 1251 نقطة.

وكانت البورصة المصرية، أنهت تعاملات جلسة الخميس، على ارتفاع جماعي بدعم مشتريات محلية قوية وتداولات مرتفعة.

وسجلت الأسهم مكاسب خلال جلسة نهاية الأسبوع بنحو 20.3 مليار جنيه.

وشهدت الجلسة ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.87%، كما صعد مؤشر الأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.52%، فيما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 1.85%.