أول رد لـ"الكرملين" على قرار سقف أسعار النفط.. هذا ما قاله!

أفادت وكالة الأنباء الرسمية "تاس" نقلاً عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تقبل سقف 60 دولاراً للبرميل لنفطها الخام الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي.

كان هذا أول رد فعل للكرملين بعد أن قرر دبلوماسيون أوروبيون تحديد سقف لسعر بيع النفط الروسي مساء الجمعة بعد مفاوضات مطولة.

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وسيمنع الحد الأقصى الشركات من تقديم الخدمات، بما في ذلك الشحن والتأمين، لشحنات النفط الروسية في أي مكان في العالم، ما لم يتم بيعها دون المستوى المتفق عليه، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقال بيسكوف يوم السبت: "نقوم بتحليلها الآن. تم إجراء بعض الاستعدادات لمثل هذا الأمر، والذي لن نقبل به".

وأضاف بيسكوف أن موسكو ستكشف عن خطواتها المقبلة حينما تنتهي من إجراء بحث شامل للموقف، والذي سيتم الانتهاء منه سريعاً.

وقام الكرملين بصياغة مرسوم رئاسي يحظر على الشركات الروسية وأي متداول يشتري خام البلاد بيعه لأي شخص يشارك في آلية الحد الأقصى للسعر، حسب ما قال شخص مطلع الشهر الماضي.

سيحظر المرسوم بشكل أساسي أي إشارة إلى حد أقصى لسعر عقود النفط الخام الروسي أو المنتجات، ويحظر الشحنات المتجهة إلى أي دولة تتبنى القيود.

وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك في نوفمبر، إن روسيا ستعيد توجيه إمداداتها النفطية إلى "شركاء موجهين نحو السوق" أو ستخفض إنتاجها.

ارتفع النفط الخام الروسي الرئيسي إلى ما يزيد قليلاً عن 50 دولاراً للبرميل يوم الخميس، لكنه ظل أقل بكثير من الحد الأقصى لأسعار الاتحاد الأوروبي البالغ 60 دولاراً لمدة أسبوعين تقريباً.