العريان: تعليقات الفيدرالي الأخيرة تعكر صفو الأسواق

يرى الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الدخول المتهور في الأسواق المالية، مع تقرير الوظائف الأميركي القوي المفاجئ يوم الجمعة الذي أدى إلى الانخفاض الأخير، يعد درسا آخر لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول وزملائه في الاحتياطي الفيدرالي.

وقال رئيس مجلس إدارة صناديق Gramercy: "مرة أخرى، ساهمت نداءات بنك الاحتياطي الفيدرالي في تقلبات غير مبررة في الأسواق". "في حين أن باول بذل قصارى جهده لتحقيق التوازن في تصريحاته في وقت سابق من الأسبوع الماضي"، وأضاف "لم يقاوم باول بأي شكل من الأشكال الصعود الكبير في الأسواق. بينما حذر من التضخم، غير مدرك الجوانب السلوكية للأسواق"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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بدوره، قال كبير مسؤولي الاستثمار للدخل الثابت العالمي في شركة بلاك روك، ريك ريدر، إن الأسواق "أصبحت شديدة الحماس قليلاً". ونصح المستثمرين "بالاستثمار" في أجزاء من سوق الائتمان مع أوراق مالية ذات تصنيف عالٍ وذات آجال استحقاق قصيرة نسبياً تولد عائدات بين 5% إلى 6%.

انخفضت الأسهم يوم الجمعة وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لمدة عامين - وهي أكثر حساسية لتحركات أسعار الفائدة الوشيكة من بنك الاحتياطي الفيدرالي - إلى ما يقرب من 4.4% على اعتبار أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل التشديد حتى لو كان ذلك يعني حدوث ركود في المستقبل.

وتوقع العريان أن تأتي توجيهات الفيدرالي المقبلة، لتشير إلى ما يزيد عن 5% فيما يتعلق بسعر الفائدة النهائي. وأضاف: "الصورة قد تبدو خادعة، ويتعين على بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يكون حريصاً للغاية بشأن ما ينقله لتقليل التقلبات. مشبهاً خطوات الفيدرالي بالسير على الخط الفاصل بين إيقاف التضخم الأسرع منذ عقود وخطر الركود الاقتصادي.