صندوق النقد للعربية: سياسات التشديد النقدي غير مؤثرة على اقتصادات الخليج لهذا السبب!

قال نائب مدير قطاع الشرق الأوسط، في صندوق النقد الدولي الزين زيدان، إن منطقة الخليج استفادت من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، نظرا لأن التأثير الأكبر انعكس على ارتفاع أسعار النفط.

وأضاف زيدان، في مقابلة مع "العربية"، أن نسبة استيراد المنطقة من المواد الغذائية الواردة من روسيا وأوكرانيا "ضئيلة" تمثل 2% فقط.

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وأشار إلى أن دول الخليج ليس لديها روابط تجارية ومالية مع منطقة الصراع.

وقال زيدان، إن اندلاع الحرب جاء بعد فترة من نجاح منطقة الخليج من تجاوز جائحة كورونا بنجاح، فضلا عن وجود العديد من الإصلاحات الهيكلية التي سمحت بدفع النمو للاقتصاد غير النفطي، بالتزامن مع زيادة إنتاج النفط مع تخفيف اتفاق أوبك+.

أوضح أن صندوق النقد أجرى تحليلا حول تأثير سياسات التشديد النقدي على اقتصادات الخليج والذي أظهر عدم وجود تأثير لهذه السياسات حال ارتفاع الفائدة بل قد يكون التأثير إيجابيا.

وتابع: "على العكس عندما تنخفض أسعار النفط يكون لسياسات التشديد النقدي تأثير سلبي".

وقال زيدان إن ارتفاع أسعار النفط يزيد السيولة في الاقتصادات الخليجية ويدعم الأنظمة المصرفية وتحسن الائتمان والاستهلاك داخل الأسواق، مما يزيد ثقة المستثمرين في المنطقة.

وأكد نائب مدير قطاع الشرق الأوسط، في صندوق النقد الدولي على ضرورة مواصلة الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة، مشيرا إلى أن السعودية طورت كثيرا الإيرادات غير النفطية بزيادة الضريبة على القيمة المضافة 15%.

وأشار إلى ضرورة قيام المنطقة بتحسين وضع المالية العامة على المديين المتوسط والطويل، وهذا يتطلب تحسين المداخيل غير النفطية لكي يكون ارتباط الاقتصاد بالنفط منخفضا وعدم التأثر بتقلبات أسعار النفط كثيرا.