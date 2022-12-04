ناصف ساويرس للعربية: أولوية في مصر للطاقة المتجددة قبل دخول مشروعات الهيدروجين

أكد المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم الهولندية للإنشاءات والصناعة، ناصف ساويرس، في مقابلة مع العربية، أن الأولوية في مصر للطاقة المتجددة قبل الدخول في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

وقال ساويرس إن استثماراتنا حاليا تركز في مجال الطاقة النظيفة خاصة الأمونيا الزرقاء والخضراء.

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وأضاف "نتجه لاستخدام الطاقة المتجددة في صناعة الأسمدة والتي لم تتأثر بالحرب الروسية الأوكرانية".

وكشف عن مشروع لطاقة الرياح في مصر بقدرة 500 ميغاوات، ويصل إلى 3000 ميغاوات قريبا، وسيعد المشروع ركيزة لتوليد الكهرباء أو لتغذية الصناعات المختلفة.

وأوضح أنه تم بدء الإنتاج من مشروع الهيدروجين الأخضر في قناة السويس، وسيتم التوسع فيه خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر بقدرة 100 ميغاوات وبتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.

وقال المدير التنفيذي لشركة أوراسكوم الهولندية للإنشاءات والصناعة، "لدينا مشروع في أبوظبي للأمونيا الزرقاء بالتعاون مع "أدنوك"، وجار دراسة مشروعات أخرى".

وتوقع ساويرس استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل والعودة للنمو بنهاية 2023.

وحول الاستثمار في قطاع الرياضة قال ساويرس إن الاستثمار في "أستون فيلا" هواية وصناعة أيضا، لافتا إلى مشروع تعاون بين "أستون فيلا" ونادي زد في مصر لتنمية المواهب.

وأشار إلى أن تنمية المواهب المصرية واحترافهم في الأندية الخارجية سيكون له عائد.

وأكد أنه لن يقوم بزيادة حصته في نادي "أستون فيلا".