10 دول الأقل في عدد أيام الإجازات مدفوعة الأجر عالمياً

كشف تقرير جديد من شركة الموارد المهنية Resume.io، أن قوانين العمل في بعض الدول تمنح أقل عدد من أيام الإجازات المدفوعة للموظفين، ما يجعل من التوازن بين الحياة العملية والوظيفة أمراً صعباً.

وراجع التقرير بيانات عن القوانين التي تحكم الإجازة القانونية السنوية مدفوعة الأجر والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر في 197 دولة، وكشف أن الولايات المتحدة هي ثاني أسوأ دولة في أيام الإجازة مدفوعة الأجر.

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وقال رئيس فريق المحتوى في Resume.io، لوت فان ريسفيك: "يؤثر عدم وجود أيام إجازة مدفوعة الأجر في الولايات المتحدة تأثيراً سلبياً على التوازن بين العمل والحياة من نواحٍ عديدة". إذ يحصل المواطن الأميركي العادي على 10 أيام إجازة سنوياً بعد عام واحد من الخدمة، وهي كلها أيام العطل الرسمية مثل عيد الرئيس وعيد الشكر وعيد الميلاد، وفقاً لما ذكره لشبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

ووفقاً لمكتب إحصاءات العمل، يمكن أن يختلف الوصول إلى إجازة مدفوعة الأجر بسبب عدد من العوامل بما في ذلك الصناعة والعمل بدوام كامل مقابل العمل بدوام جزئي والوضع النقابي مقابل حالة عدم كونك نقابياً.

وتشير الدراسات إلى أن 50% من العمال الأميركيين لا يأخذون إجازة. يقول فان ريسفيك إن هذا النقص في وقت التوقف عن العمل يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق والإجهاد - وفي الحالات الأكثر شدة الاكتئاب وأمراض الصحة العقلية. إذ قدّرت دراسة لجمعية علم النفس الأميركية، أن 27% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من التوتر لدرجة تمنعهم من العمل.

وفيما يلي الدول العشر التي لديها أقل عدد من أيام الإجازة المدفوعة:

1. ميكرونيزيا

القارة: أوقيانوسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 9

2. الولايات المتحدة الأميركية

القارة: أميركا الشمالية

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 10

3. ناورو

القارة: أوقيانوسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 10

4. بالاو

القارة: أوقيانوسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 12

5. كيريباتي

القارة: أوقيانوسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 13

6. المكسيك

القارة: أميركا الشمالية

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 14

7. الصين

القارة: آسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 16

8. لبنان

القارة: آسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 17

9. الفلبين

القارة: آسيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 17

10. نيجيريا

القارة: إفريقيا

إجمالي أيام الإجازة المدفوعة: 17

ووفقاً لفان ريسفيك، فإن الولايات المتحدة أيضاً تعاني من نقص في إدارة الإجازات مدفوعة الأجر. على الرغم من أن معظم البلدان لديها إجازة مدفوعة الأجر لمدة 4 أسابيع، فإن الولايات المتحدة هي "الدولة المتقدمة الوحيدة التي ليس لديها إجازة قانونية مدفوعة الأجر".