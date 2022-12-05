أميركا: تعاف كبير بقطاع السفر يترجم إلى زيادة في رواتب الطيارين

انعكس التعافي في حركة السفر في الولايات المتحدة إلى منافسة قوية على جذب الطيارين بين الناقلات، خصوصاً وأن أميركا هي المنطقة الوحيدة التي تعاني نقصا بما يصل إلى 8 آلاف طيار.

وانتعش سوق الطيران المحلي في أميركا وعاد إلى مستويات ما قبل الجائحة بوتيرة أسرع بكثير من أسواق أخرى.

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وكان الطلب المحلي في أكتوبر أقل 0.8% فقط عن مستويات عام 2019، بينما ما زال الطلب المحلي على السفر على مستوى العالم أقل 22% عن مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لاتحاد النقل الجوي الدولي "IATA".

أما على مستوى السفر الدولي، فكان الطلب في أميركا خلال أكتوبر، أقل بنسبة 10% عن عام 2019، مقارنة بانخفاض قدره 17.6% في أوروبا.

وانخفاض بنحو 57% في آسيا والمحيط الهادئ حيث لازالت القيود قائمة على السفر في الصين السوق الأكبر للسفر الدولي.

هذا التعافي في حركة السفر في أميركا تُرجم إلى منافسة قوية على جذب الطيارين بين الناقلات الأميركية، خصوصاً وأن أميركا هي المنطقة الوحيدة التي تعاني نقصا في الطيارين، ما يعادل 11% أو 8 آلاف طيار، بحسب شركة الاستشارات أوليفر وايمان في يوليو/ تموز.

ويعود ذلك بسبب رئيسي إلى متطلبات ساعات الخبرة التي يفرضها القانون في أميركا عند 1500 ساعة خبرة على الأقل!.

بينما في أجزاء أخرى من العالم، شركات النقل الكبرى مثل لوفتهانزا و "إيزي جيت".

وتقدم برامج تدريبية ولا تتطلب أي خبرة سابقة وتسمح للمتدربين العمل كمساعد الطيار عند الانتهاء من البرنامج التدريبي.

هذه المنافسة بين الناقلات الأميركية تُرجمت إلى زيادة كبيرة في رواتب الطيارين، عرضت خطوط دلتا مؤخراً.

فيما قامت Piedmont Airlines المحلية في يونيو بمضاعفة أجر السنة الأولى للطيارين من رتبة كابتن إلى 146 دولارًا في الساعة.

أما على مستوى العالم في أستراليا، وافقت "جيت ستار" شركة الطيران المنخفض التكلفة التابعة لكوانتاس الشهر الماضي على تجميد الأجور لمدة عامين متبوعًا بزيادة سنوية في الأجور 3% ومكافأة لمرة واحدة تبلغ 6800 دولار.

فيما تنوي كاثي باسيفيك في هونغ كونغ زيادة الراتب الأساسي لجميع العاملين في الشركة بنحو 3% في عام 2023.

كما قامت الخطوط الجوية الفرنسية في سبتمبر برفع رواتب جميع موظفيها 5% وعرض مكافأة قدرها 1000 يورو تحسبا لمحادثات الأجور المقرر إجراؤها العام المقبل.