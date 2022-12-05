قفزات كبيرة لمؤشرات الأسهم الآسيوية بعد قرار صيني بشأن كوفيد

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الاثنين، بعد أن خففت الصين قواعد اختبار الفيروسات في بعض المدن، مما يشير إلى المزيد من التيسير في البلاد التي تخضع لقيود صارمة تتعلق بكوفيد منذ أكثر من عامين.

وارتفع مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ بنسبة 4.51% ليغلق عند 19518.29، متصدراً المكاسب في المنطقة، مع ارتفاع مؤشر Hang Seng Tech بنسبة 9.27%. في الصين، أضاف مؤشر شنغهاي المركب 1.76% ليصل إلى مستوى 3211.81 نقطة، كما كسب مكون شنتشن 0.92% إلى رصيده ليصل إلى 11323.35 نقطة.

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يأتي ذلك، فيما ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% قبل تقليص المكاسب لتتداول بارتفاع 0.5% تقريباً حيث تمسكت أوبك + بسياستها لخفض إنتاج النفط والذي تزامن مع تخفيف الصين بعض قواعد كوفيد، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وارتفع مؤشر Nikkei 225 في اليابان بنسبة 0.15% إلى 27820.40، كما ارتفع مؤشر S&P / ASX 200 في أستراليا بنسبة 0.33% إلى 7325.60 نقطة. وخالف مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية الاتجاه لينخفض بنسبة 0.62% إلى 2419.32. فيما صعد مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.66%.

وفي الولايات المتحدة يوم الجمعة، تراجعت الأسهم بعد تقرير الوظائف القوي، لكن الأسواق ركزت لاحقاً على احتمال زيادات أصغر من الاحتياطي الفيدرالي، وأغلقت المؤشرات الرئيسية على انخفاض طفيف.