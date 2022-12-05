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خاص

معوقات تقف أمام تطبيق السقف السعري للنفط الروسي.. كيف سترد موسكو؟

خبير: القرار صعب التطبيق في ظل توجه روسيا إلى وقف التصدير للدول التي تفرض سقفا سعريا

دبي - العربية.نت
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قال الخبير النفطي محمد الشطي، إن البيان الصادر عن أوبك+ كان واضحا ويعكس أن قرار التحالف مبني على قرارات اقتصادية بحتة ومعطيات السوق.

وأوضح الشطي في مقابلة مع "العربية"، أن معطيات السوق في الفترة الحالية تكتنفها الضبابية من ناحية تباطؤ الطلب ومخاوف من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة وتسارع معدلات التضخم.

وأشار الشطي إلى هذه العوامل تؤدي إلى ضعف الطلب العالمي على النفط، مضيفا أن منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية ومؤسسات الأبحاث الدولية خفضت من توقعات نمو الطلب العالمي خلال العام القادم.

هل السقف السعري على صادرات النفط الروسية قابل للتنفيذ؟ قصص اقتصادية خاص هل السقف السعري على صادرات النفط الروسية قابل للتنفيذ؟

وذكر أن هناك آلية ضمن قرارات أوبك هي الدعوة لاجتماع متي اقتضت الحاجة؟، مضيفا: "بصفة عامة هناك كفاية في الإمدادات في أسواق النفط".

وحول قرار تحديد السقف السعري على النفط الروسي، قال الشطي، إن القرار صعب التطبيق في ظل توجه روسيا إلى وقف التصدير للدول التي تفرض سقفا سعريا.

ويرى أن فرض سعر ثابت بنحو 60 دولارا بالنسبة لتغير الأسعار بشكل يومي يجعل القرار صعب، لكن الأيام القليلة المقبلة ستشهد الكشف عن تفاصيل أكثر وعند التطبيق يتبين فاعلية القرار من عدمه.

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