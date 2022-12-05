"تداول السعودية" للعربية: نستحوذ على 70% من سيولة أسواق المنطقة

قالت مدير عام التداول النقدي في "تداول" السعودية نوال صالح الجعويني، إن صانع السوق هو مؤسسة مالية من المؤسسات المرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، ويجب أن يكون عضوا في سوق "تداول".

وأضافت نوال في اتصال هاتفي مع "العربية"، أن سوق تداول السعودية لديها 30 عضو سوق في سوق الأسهم والصكوك والسندات والصناديق.

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وأشارت إلى أن هناك 6 أعضاء في "تداول" السعودية مختصين بسوق المشتقات.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، أمس على لائحة صناعة السوق وإجراءات صناعة السوق المقترحة من شركة "تداول" السعودية.

وقالت الهيئة إن اللائحة تهدف لتنظيم نشاطات صناعة السوق للأوراق المالية المدرجة، والآثار المترتبة على قبول طلب التسجيل لصناعة السوق، ووصف آلية ممارسة نشاطات صناعة السوق على الأوراق المالية.

وكشفت نوال أن إطلاق صانع السوق يأتي كجزء من جهود "تداول" السعودية، لضمان توفر السيولة وتحسين كفاءة تحديد الأسعار وزيادة عمق سجل الأوامر وتقليص الفارق السعري بين العرض والطلب.

وأضافت أن "تداول" السعودية تتمتع بسيولة عالية جدا، وتستحوذ على 70% من السيولة في أسواق منطقة الخليج، مشيرة إلى أن دور صانع السوق يتمثل في العمل على زيادة السيولة.

وبينت مدير عام التداول النقدي، أن السوق السعودية لديها أكثر من 250 شركة مدرجة تختلف من حيث السيولة، مؤكدة أن دور صانع السوق يتمثل في تعزيز السيولة في جميع الأوراق المالية المدرجة من سوق الأسهم في السوق الرئيسية والسوق الموازية "نمو".

وقالت إن صانع السوق يشكل منفعة كبيرة للمشاركين في السوق بين المصدرين والمستثمرين، مؤكدة على ضرورة التزام صانع السوق باللوائح التنفيذية المصدرة من هيئة السوق المالية و"تداول" السعودية، كما يجب أن يكون لديه الترتيبات التقنية والتشغيلية.

وتابعت: "نعمل مع أعضاء السوق على استقبال الطلبات الجديدة والتأكد من التزام صناع السوق بالمتطلبات الفنية والتقنية".