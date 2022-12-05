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"صندوق التنمية الصناعية" للعربية: نتجه لاعتماد قروض تصل إلى 45 مليار ريال في 3 سنوات

الرئيس التنفيذي: الصندوق اعتمد أكثر من 200 مليار ريال قروض منذ التأسيس

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية إبراهيم المعجل، إن أكثر من 200 مليار ريال من القروض منذ تأسيسه حتى الآن، مشيرا إلى أن إطلاق شركة الصندوق الصناعي للاستثمار سيدعم الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المعجل في مقابلة مع "العربية"، على هامش حفل "تمكين القطاع الخاص" في نسخته الرابعة في العاصمة الرياض: "نتجه لاعتماد قروض تصل إلى 45 مليار ريال في 3 سنوات".

وأشار إلى أنه منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 تم إتاحة قروض تعادل ثلث ما تم منحه منذ 35 عاما من تاريخ الصندوق.

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وأوضح المعجل أنه يأمل أن يستفيد القطاع الخاص من هذه البرامج التي تم إطلاقها، مشيرا إلى أن البرامج التحفيزية والتمويلية تجاوزت 6 مليارات ريال.

وأطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف، اليوم الاثنين، مُبادرة تحفيز الصناعة المحلية لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية.

وأفاد الوزير بأنه تم تأسيس "شركة الصندوق الصناعي للاستثمار"، التي ستشارك القطاع الخاص في استثمار الفرص الواعدة المتاحة في القطاعات الاستراتيجية والنوعية.

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