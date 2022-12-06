أبرزها الذهب.. كيف حققت السعودية قفزة باستغلال المناجم في بضع سنوات؟

شهدت السعودية خلال السنوات القليلة الماضية قفزة كبيرة باستغلال المناجم، في ظل الطفرة التي يشهدها قطاع التعدين الذي يقدر حجم احتياطاته بنحو 5 تريليونات ريال.

ويستأثر الذهب بالعدد الأكبر من المناجم الكبرى في السعودية، حيث يتواجد 6 مناجم بلغ حجم إنتاجها عام 2020 من الذهب 435 ألف أونصة، وهذا الرقم سيرتفع بشكل كبير في السنوات المقبلة، مع تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع،

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وتهدف استراتيجية التعدين في السعودية إلى رفع إيرادات الذهب إلى 15 مليار ريال.

وتتضمن المناجم كلا من منجم "الدويحي" في منطقة مكة المكرمة، والذي بدأ الإنتاج منه عام 2016، وهو أكبر منجم منتج للذهب في السعودية حالياً، بحجم إنتاج يبلغ قرابة 250 ألف أونصة عام 2020.

وهناك 5 مناجم أخرى أصغر حجماً وهم منجم "الآمار" غرب الرياض، ومنجم "بلغة" في المدينة المنورة، ومنجم "الصخيرات" في القصيم، ومنجم "مهد الذهب" في المدينة المنورة، ومنجم "السوق" في مكة المكرمة.

وتعمل السعودية على إنشاء 6 مناجم أخرى أكبرها على الإطلاق منجم "المنصورة والمسرة"، الذي تطوره شركة "معادن" في منطقة مكة المكرمة باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 250 ألف أونصة من الذهب سنويا، والذي يسهم في زيادة إنتاج السعودية من الذهب بأكثر من 50%.

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وتمتلك السعودية مناجم أخرى بعيداً عن الذهب، أبرزها:

- منجم "جبل صايد"، وهو منجم نحاس كبير تحت الأرض، يتم تطويره ضمن مشروع مشترك مناصفة بين "معادن" وشركة Barrick الكندية، وقد تم تشغيل المنجم في منتصف 2016.

- منجم "الجلاميد للفوسفات"، وهو منجم مكشوف ينتج نحو 10 أطنان من الخام سنوياً، ويضم مصنع استخلاص تبلغ طاقته الإنتاجية 5 أطنان من مركزات الفوسفات التي يتم نقلها بالسكك الحديدية إلى رأس الخير لمعالجتها في مصنع أسمدة الأمونيوم.

- منجم "فوسفات الخبراء"، وهو منجم مكشوف ينتج 12 طناً من خام الفوسفات سنوياً لتتم معالجته وتحويله إلى مدينة وعد الشمال الصناعية.

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- منجم "البعيثة"، وهو المنجم الوحيد في الشرق الأوسط الذي ينتج خام البوكسايت الذي يستخدم في أول مصفاة في الخليج للألومينا، وهي المادة الأولية المستخدمة في إنتاج الألمنيوم.

- منجم "وادي الصواوين"، وهو أحد مناجم الحديد الكبرى في منطقة تبوك.

والطفرة التعدينية تنتظرها مرحلة جديدة بعد إقرار نظام الاستثمار التعديني الجديد، مع توالي منح تراخيص الاستكشاف والتعدين من وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع المستثمرين لمراقبة الممارسات في المواقع لضمان السلامة والاستدامة البيئية.