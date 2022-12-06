السعودية تواصل تطوير مشاريع سياحية عملاقة.. آخرها جزيرة "سندالة"

يستمر العمل على قدم وساق بالمشاريع السياحية العملاقة في السعودية، والتي تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع السياحة، في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10% بحلول عام 2030.

وأعلنت المملكة أمس، عن تطوير جزيرة "سندالة"، التي صممت لتكون البوابة الرئيسية للرحلات البحرية في البحر الأحمر، بمساحة 840 ألف متر مربع.

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ومن المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع عام 2024، وستضم الجزيرة 86 رصيفاً بحرياً، و413 غرفة فندقية، و333 من الشقق الفندقية الراقية.

ويستهدف المشروع استحداث 3500 وظيفة في قطاع السياحة والضيافة والترفيه.

تعد سندالة أولى وجهات مشروع نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، الذي يطمح أن يكون مدينة رائدة في الطاقة النظيفة.

وتطور المملكة مشروع البحر الأحمر المملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة والذي يعد وجهة السـياحة والضيافة الفاخرة، ويمتد على مساحة 28 ألف كم مربع تضم أكثر من 90 جزيرة بكر، سيتم تشغيل هذه الوجهة بالطاقة المتجددة، وستبدأ باستقبال الزوار العام المقبل، وسيستمر العمل فيها تدريجيا حتى تضم ثمانية آلاف غرفة فندقية بحلول 2030.

ومن المشاريع السياحية، مشروع القدية وهي العاصمة المستقبلية للترفيه والرياضة والثقافة والفنون، تبلغ مساحتها 367 كيلو متر مربع بالقرب من العاصمة الرياض.

وفي بداية العام، قامت شركة القدية للاستثمار المسؤولة عن المشروع بترسية عقد بقيمة 2.8 مليار ريال لبناء أول مدينة ترفيهية مائية في السعودية وأكبرها في المنطقة بمساحة تبلغ 252 ألف متر مربع، من ضمنها تسع ألعاب ستكون الأولى من نوعها على مستوى العالم.

وكذلك مشروع تطوير العلا الذي يهدف إلى إحياء وتأهيل المنطقة الأثرية الرئيسة في العُلا، ومن المتوقع أن تساهم الهيئة الملكية لمحافظة العلا بإضافة 120 مليار ريال للناتج المحلي للمملكة بحلول 2035، والتي سيتم ضخ معظمها في الاقتصاد المحلي للمحافظة.

كما أعلنت شركة فيلم العلا مؤخراً، وكالة الأفلام التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، عن إطلاق أعمال الإنشاءات لبناء مجمع ستديوهات شامل ومتطور. وستشتمل استديوهين بمواصفات عالمية ومبنى للمؤثرات الخاصة.

ومن المقرر استكمال المرحلة الأولى من المجمع البالغة مساحته 30 ألف متر مربع في الربع الأخير من العام المقبل.

وضمن مشاريع بوابة الدرعية التي تمتلك شعبية كبيرة بين سكان الرياض تم افتتاح مطل البجيري مؤخراً الذي سيكون وجهة للطعام الفاخر في المنطقة التاريخية، يقدم مختلف المأكولات من حول العالم بالتزامن مع موسم الدرعية 2022.