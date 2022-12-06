لماذا يتواصل تراجع سوق الأسهم السعودية؟

تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي" بنسبة 0.51% ما يعادل 53.5 نقطة، عند مستوى 10365.64 نقطة، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الثلاثاء.

وبلغت قيمة التداولات نحو 1.96 مليار ريال عبر التداول على نحو 58.01 مليون سهم.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، إن سوق الأسهم السعودية تمر بموجة غريبة في استمرار الهبوط بأكثر من 5% منذ بداية الشهر الحالي، و25% من أعلى نقطة وصلتها في مايو الماضي، دون وجود سبب معين يبرر هذا التراجع سوى الخوف والهلع لدى المستثمرين والذي يطغى على أي أسباب أخرى، وكلما زاد الانخفاض يرتفع الهلع.

وأضاف أنه من الغريب تراجع ورقة صكوك الراجحي في أولى تداولاتها اليوم، رغم أنها لا تتأثر بالأوضاع المالية وتعطي عائداً ثابتاً يبلغ 5.5% ومصدرها مصرف الراجحي قوي ماليا، ولذلك يدل الانخفاض على أن السوق يدار بالخوف لدى المستثمرين، الذي يتزايد تخوفاً من تواصل الانخفاضات والخسائر لا سيما إذا كان الشخص حاصل على تسهيلات مالية للاستثمار في الأسهم، فحينئذ يحاول الخروج بسرعة لتقليل الخسائر.

بدأ اليوم الثلاثاء، تداول صكوك مصرف الراجحي من الشريحة الأولى، برمز تداول 1113 وبالرمز الدولي SA15L00GHCJ9.

وأوضح هشام أبو جامع، أن البنوك التقليدية في السوق تتداول بمكررات ربحية عند 11 و12 مرة، والبنوك الشرعية ومنها الراجحي بمكرر ربحية 17 مرة، والإنماء 16 مرة، وتلك هي مستويات قياسية لم تشاهد منذ أكثر من سنة.