هل يتنازل الدولار الأميركي عن عرشه مقابل عملات أخرى في 2023؟

قال المدير التنفيذي لبنك Lombard Odier الشرق الأوسط، رضوان المغراوي، إن الدولار الأميركي شهد ارتفاعا خلال العامين الماضيين إلا أنه يتجه للهبوط بعد الإعلانات الأخيرة لرئيس الفيدرالي الأميركي جيروم باول.

وأضاف المغراوي، في مقابلة مع "العربية"، أن باول أشار إلى اتجاه الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، وبالتالي نزول تدريجي للدولار.

مادة اعلانية

وأشار إلى أن أوروبا وإنجلترا يواجهون مشاكل كبيرة، لذا لن ينخفض الدولار بشدة أمام اليورو والإسترليني، إنما سيكون انخفاض تدريجي على المدى الطويل.

وكشف أن أميركا تواجه أزمة التضخم، بينما تواجه أوروبا صدمة خارجية متمثلة في أزمة طاقة.

في نفس الوقت، حذر المغراوي، من وقوع أزمة رهن عقاري في بريطانيا، إذا لم يتخذ المركزي البريطاني بعدالإجراءات للحد من ارتفاع أسعار الفوائد.